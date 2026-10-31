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بارش تگرگ در روزهای اخیر، موجب خسارت گسترده به محصولات کشاورزی در بخش محمدیه قزوین شد که بر اساس برآورد اولیه، حدود ۴۵۰ هکتار از مزارع ذرت علوفهای این منطقه را تحت تأثیر قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، بر اساس گزارشهای میدانی، شدت بارش تگرگ باعث آسیب دیدن گسترده مزارع ذرت علوفهای شده است. برآوردها نشان میدهد که این پدیده جوی حدود ۴۵۰ هکتار از سطح زیر کشت ذرت علوفهای در این بخش را با خسارت جدی مواجه کرده است.
کارشناسان کشاورزی در حال بررسی دقیق میزان خسارتهای وارده هستند تا گزارش نهایی جهت پیگیریهای لازم ارائه شود.