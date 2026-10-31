خسارت تگرگ به ۴۵۰ هکتار از مزارع ذرت علوفه‌ای در بخش محمدیه قزوین

بارش تگرگ در روز‌های اخیر، موجب خسارت گسترده به محصولات کشاورزی در بخش محمدیه قزوین شد که بر اساس برآورد اولیه، حدود ۴۵۰ هکتار از مزارع ذرت علوفه‌ای این منطقه را تحت تأثیر قرار داده است.