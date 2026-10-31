به مناسبت روز جهانی غذا و روز کودک، برنامه آموزشی کاشت سبزی‌های خوراکی در گلدان با محوریت طرح باغچه کوچک من، در یکی از مدارس مهریز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در این برنامه که با هماهنگی واحد تغذیه شبکه بهداشت و درمان و با همکاری مدرس جهاد کشاورزی برگزار شد، دانش‌آموزان با شیوه کاشت سبزی‌های خوراکی در گلدان، مراحل کاشت و نگهداری گیاهان و اهمیت مصرف سبزی‌ها در سبد غذایی روزانه آشنا شدند.

این آموزش با هدف ترویج فرهنگ تغذیه سالم، افزایش آگاهی کودکان درباره ارزش غذایی سبزی‌ها و تشویق آنان به مشارکت عملی در تولید محصولات خوراکی سالم در محیط خانه و مدرسه اجرا شد.

همچنین اجرای طرح باغچه کوچک من، فرصتی برای آشنایی کودکان با طبیعت، مسئولیت‌پذیری و اهمیت تولید و مصرف غذای سالم فراهم می‌کند.