به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر ، با حضور حجت‌الاسلام محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور حجت‌الاسلام حسن فیروز اردکانی به‌عنوان دادستان جدید مرکز استان بوشهر معرفی و از خدمات سه ساله عمار شنهیایی دادستان پیش قدردانی شد.

حجت‌الاسلام محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور در این آیین با بیان اینکه مسئولیت در نظام مقدس جمهوری اسلامی یک منصب الهی و فرصتی مغتنم برای خدمت‌رسانی به مردم است، گفت: مسئولیت‌ها به سرعت سپری می‌شوند و آن‌چه از این دوران باقی می‌ماند، آثار ماندگار خدمت، گره‌گشایی از کار مردم و رضایتمندی عمومی است که باید به‌عنوان بالاترین پشتوانه دستگاه قضایی همواره مورد توجه کارگزاران قرار گیرد.

دادستان کل کشور با اشاره به جایگاه حساس و خطیر دادستانی در صیانت از قانون و احقاق حقوق عامه افزود: دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم در خط مقدم دفاع از حقوق مردم و مبارزه با فساد قرار دارد و انتظار می‌رود با تعامل سازنده با سایر دستگاه‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت شورای تأمین و نظارت دقیق بر حسن اجرای قوانین، گام‌های بلندی در راستای ارتقای امنیت و آرامش جامعه برداشته شود.

او با تقدیر از شاخص‌های برجسته امنیتی و قضایی استان بوشهر اضافه کرد: امنیت پایدار این استان مرزی که با تلاش شبانه‌روزی همکاران قضایی، نیرو‌های امنیتی، انتظامی، نظامی و دادستان‌های پرتلاش رقم خورده، شایسته تقدیر است و خوشبختانه بوشهر به لطف نجابت و قدرشناسی مردم و هم افزایی مسئولان، در بسیاری از شاخص‌های قضایی جزو استان‌های پیشتاز کشور به‌شمار می‌رود.

حجت‌الاسلام موحدی آزاد با قدردانی از خدمات ارزشمند و سه‌ساله عمار شهنیایی در سمت دادستانی مرکز استان بوشهر، برای حجت‌الاسلام حسن فیروز اردکانی دادستان جدید این مرکز آرزوی توفیق کرد و گفت: رعایت دقیق حقوق شهروندی، تکریم ارباب‌رجوع، سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده‌ها و برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت عمومی از مهم‌ترین انتظارات از مدیریت جدید دادستانی است.