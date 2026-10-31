رزمایش «تأمین نان» با هدف ارزیابی توان عملیاتی نانوایی‌های شیراز و سنجش تاب‌آوری آنها در مواجهه با شرایط بحرانی در شیراز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رزمایش «تأمین نان» با هدف ارزیابی توان عملیاتی نانوایی‌های شیراز و سنجش تاب‌آوری آنها در مواجهه با بحران در شیراز برگزار شد.

سید هادی صالحی ساداتی، رئیس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور، در این نشست با اشاره به اهمیت راهبردی زنجیره تأمین گندم، آرد و نان اظهار کرد: بودجه امسال ۶۴۰۰ همت است که ۹۰۱ همت آن به زنجیره گندم، آرد و نان اختصاص دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی استان فارس افزود: فارس دومین استان تأمین‌کننده گندم در کشور است و از اقلیم مناسبی برای تولید این محصول برخوردار است.

صالحی ساداتی برگزاری رزمایش نانوایان را فرصت مناسبی برای سنجش میزان تاب‌آوری و آمادگی واحد‌های نانوایی در شهر شیراز دانست و گفت: این رزمایش با همراهی اتاق اصناف مرکز استان فارس، سازمان بسیج اصناف و بازاریان سپاه فجر فارس و سایر دستگاه‌های مرتبط برگزار می‌شود.

حجت جوانمردی، رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس گفت: در حال حاضر وضعیت استان فارس از نظر انبار کالا و کالا‌های اساسی مطلوب است و تمهیدات لازم در این زمینه اندیشیده شده است.

جوانمردی با اشاره به زیرساخت‌های موجود گفت: از مجموع هزار و صد نانوایی فعال در شیراز، تاکنون ۴۵۸ واحد به سیستم‌های سوخت دوگانه مجهز شده‌اند.

وی تأکید کرد: این تجهیزات، تداوم تولید را در شرایط بحرانی و قطع احتمالی سوخت‌های اصلی تضمین می‌کند.

غلامی، مدیرکل مدیریت پدافند غیرعامل استانداری فارس هم با تأکید بر نقش نهاد‌های بانکی در حمایت از این زنجیره، اظهار داشت: برای جلوگیری از بروز بحران در شرایط اضطراری، باید از طریق ارائه تسهیلات کم‌بهره، توان مالی نانوایان برای تأمین تجهیزات پدافندی (مانند موتور برق) و ایجاد ذخیره استراتژیک آرد و انرژی تقویت شود.