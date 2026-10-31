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در نشست شورای پدافند غیر عامل گلستان استاندار و اعضای شورای پدافند غیر عامل از رسول شکری نیا مدیرکل صداوسیمای مرکز گلستان به پاس تلاش برای فرهنگ سازی، اطلاع رسانی، آموزش، تولید و پخش گسترده برنامههای مرتبط با پدافند غیرعامل قدردانی کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ سیدعلیرضا حسینی مدیرکل پدافند غیرعامل استان گلستان در این نشست گفت: مجموعه صدا و سیمای گلستان در حوزه تولید محتوا برای پدافند غیرعامل عملکرد خوبی داشته است و تمام معاونین این سازمان در حوزه برنامه سازی همکاری لازم را داشته اند.