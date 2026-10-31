قدردانی شورای پدافند غیر عامل استان از مدیرکل صدا و سیمای گلستان

در نشست شورای پدافند غیر عامل گلستان استاندار و اعضای شورای پدافند غیر عامل از رسول شکری نیا مدیرکل صداوسیمای مرکز گلستان به پاس تلاش برای فرهنگ سازی، اطلاع رسانی، آموزش، تولید و پخش گسترده برنامه‌های مرتبط با پدافند غیرعامل قدردانی کردند.