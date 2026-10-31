به علت توسعه شبکه جدید، گاز روستای صفحه دو در شهرستان اهواز فردا ۱۰ آبان قطع است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شرکت گاز استان اعلام کرد: به منظور توسعه شبکه جدید گازرسانی، جریان گاز روستای صفحه دو (واقع در جاده اهواز - خرمشهر) فردا یکشنبه ۱۰ آبانماه ساعت ۷ صبح تا ۱۸ همان روز قطع خواهد شد.

از مشترکان این منطقه درخواست شده است در طول مدت یاد شده از دستکاری تجهیزات اندازه گیری (کنتور و رگولاتور) منازل و اماکن خودداری و شیر‌های مصرف داخلی را تا وصل مجدد گاز و تحویل آن توسط مامورین امداد گاز ۱۹۴ به حالت بسته نگه دارند.