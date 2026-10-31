فرماندار پیشوا، با رد قاطع هرگونه واگذاری، انتزاع یا جداسازی روستا‌های این شهرستان اعلام کرد: تقسیمات کشوری پیشوا تغییری نخواهد کرد و پیگیری مدیریت شهرستان، اصلاح حریم شهر ورامین و انطباق آن با مرز‌های قانونی تقسیمات کشوری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمید دانش‌آموز گفت: ریشه بخشی از مشکلات موجود به طرح جامع شهر ورامین و مصوبات سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بازمی‌گردد که بر اساس آن، بخش‌هایی از اراضی و محدوده جغرافیایی شهرستان پیشوا، از جمله اراضی روستا‌های سرگل، گل‌عباس، رودبارک، پلنگ‌دره، دهماسین و بخشی از قلعه‌سین، به وسعت تقریبی یک‌هزار و ۹۰۰ هکتار، در حریم شهر ورامین قرار گرفته است.

وی افزود: تداخل حریم شهری با محدوده قانونی شهرستان طی سال‌های گذشته مشکلات متعددی برای مردم، متقاضیان فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاران ایجاد کرده و روند دریافت استعلام‌های قانونی، احداث واحد‌های تولیدی و نظارت بر ساخت‌وساز‌ها را با دشواری مواجه ساخته است.

فرماندار پیشوا با رد شایعات مربوط به واگذاری روستا‌های شهرستان تصریح کرد: هیچ‌گونه تصمیمی برای انتزاع یا جداسازی روستا‌های پیشوا اتخاذ نشده و موضع مدیریت شهرستان در این زمینه کاملاً روشن است؛ حقوق مردم و تمامیت جغرافیایی پیشوا خط قرمز مجموعه فرمانداری است و هیچ تصمیمی درباره تقسیمات کشوری بدون رضایت و اطلاع مردم اتخاذ نخواهد شد.