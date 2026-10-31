رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفت: اولین گام برای رسیدن به بهینه سازی، تاسیس نهاد‌های تنظیم‌گر در حوزه انرژی است، اما دو وزارت خانه نفت و نیرو در ایران به شدت در برابر این نهاد تنظیم گر مقاومت می‌کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، این سخن که " شدت مصرف انرژی ایران چند برابر دنیا است" دیگر به گوش خیلی‌ها آشنا است، سال‌ها است که توسط افراد مختلف از مسئولان گرفته تا کارشناسان تکرار می‌شود، اما روند اصلاح آن و افزایش بهره وری هرچه کندتر در کشور پیش می‌رود، اما ناترازی انرژی و ضرر‌های اقتصادی که به کشور می‌زند، صدای زنگ هشدار را به صدا در آورده تا هرکس که می‌تواند همت کند، آستین‌ها را بالا بزند و اقدامات بهینه سازی مصرف را در ایران با سرعت بالاتری انجام دهد.

"در نشست بهره وری انرژی در صنایع انرژی بر از چالش‌های حکمرانی تا راهکار‌های اجرایی"، آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی با بیان اینکه استراتژی انرژی بر صرفه جویی تکیه دارد، گفت: اولین گام برای رسیدن به بهینه سازی تاسیس نهاد‌های تنظیم‌گر در حوزه انرژی است، اما دو وزارت خانه نفت و نیرو در ایران به شدت در برابر این نهاد تنظیم گر مقاومت می‌کنند.

وی تشریح کرد: درحال حاضرهیچ شفافیت درآمدی در کشور وجود ندارد، بسیاری از افراد از این خلاء منتفع هستند و به همین دلیل هم نمی‌گذارند نهاد تنظیم گر انرژی در ایران ایجاد شود.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران درخصوص دیگر چالش‌های اجرای طرح‌های بهینه سازی گفت: نبود ثبات قوانین برای حداقل سه تا ۵ سال و ثابت نبودن نرخ ارز باعث تزلزل سرمایه گذار برای سرمایه گذاری شده است.

وی افزود: پایین بودن کیفیت برخی محصولات نیز از دیگر دلایل بالابودن مصرف انرژی در کشور است که این محصولات باید با نمونه‌های باکیفیت‌تر جایگزین شود.

نجفی با بیان اینکه عمده اتلاف انرژی در حوزه ساختمانی است، گفت: شرایط فعلی ناترازی فرصتی بسیار مناسب برای اجرای طرح‌های بهینه سازی در کشور است.

در این برنامه همچنین عبدالرسول احمدی بنی، مدیرعامل یک شرکت خصوصی حضور پیدا کرده بود.

وی درخصوص چالش های موجود برای حضور بخش خصوصی در حوزه بهینه سازی گفت: وجود برخی دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های دست و پاگیر، اجرای طرح‌های بهینه سازی را سخت کرده است برای مثال در کشور ۳۰۰ مگاوات ظرفیت وجود داشت که شرکت فولاد مبارکه توانست آن را وارد مدار و برای فعالیت خود از آن استفاده کند، اما در این مسیر چالش‌هایی وجود داشت که سرعت کار را بسیار کند کرده بود.

در این برنامه فعالان حوزه‌های مختلف در حوزه صنعت برق و دیگر صنایع دغدغه‌ها و راهکار‌های پیشنهادی خود برای افزایش بهره وری انرژی در صنایع انرژی بر را مطرح کردند.