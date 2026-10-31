رئیس اتاق اصناف استان یزد از تجهیز و آمادگی پدافندی ۲۱ درصد نانوایی‌های استان برای تأمین و توزیع نان در شرایط بحران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آسایش رئیس اتاق اصناف استان یزد در حاشیه رزمایش سراسری نانوایی‌های آماده‌به‌کار پدافندی گفت: از مجموع هزار و ۴۵۴ واحد نانوایی فعال در استان، حدود ۲۱ درصد برای فعالیت در شرایط بحران آماده شده‌اند.

وی افزود: این نانوایی‌ها به امکانات مورد نیاز از جمله ذخیره آب و سوخت‌های جایگزین مانند گاز مایع و مخازن گازوئیل مجهز هستند تا در صورت بروز بحران و اختلال در زیرساخت‌های انرژی روند پخت و عرضه نان متوقف نشود.

آسایش با اشاره به بازدید از تعدادی از این واحد‌ها با همراهی مدیرکل پدافند غیرعامل استان و مسئولان بسیج اظهار داشت: علاوه بر نانوایی‌های آماده‌به‌کار ظرفیت نانوایی‌های خانگی نیز برای استفاده در شرایط بحران پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: همچنین مکان‌های مورد نیاز برای توزیع نان بسته‌بندی در شرایط بحرانی جانمایی شده است تا در صورت بروز شرایط اضطراری توزیع نان با مشکل مواجه نشود.

رئیس اتاق اصناف استان یزد تأکید کرد: با پیش‌بینی این ظرفیت‌ها و تمهیدات پدافندی آمادگی لازم برای تداوم تأمین نان مورد نیاز مردم استان در شرایط اضطراری فراهم شده است.