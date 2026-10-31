رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس و رئیس سازمان بسیج اصناف و بازاریان کشور، در مراسمی مشترک از نقش‌آفرینی و حمایت‌های گسترده اتحادیه‌ها از مردم و رزمندگان در دوران جنگ تجلیل کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس و رئیس سازمان بسیج اصناف و بازاریان کشور، در مراسمی مشترک از نقش‌آفرینی و حمایت‌های گسترده اتحادیه‌ها از مردم و رزمندگان در دوران جنگ تجلیل کردند.

حجت جوانمردی، رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس، با اشاره به تلاش ۷۷ اتحادیه برای تأمین نیاز‌های جامعه، اظهار داشت : بسیاری از این اتحادیه‌ها علاوه بر تأمین نیاز‌های داخلی، در جبهه‌های نبرد هم از رزمندگان پشتیبانی کردند.

وی تأکید کرد: اصناف استان فارس در دوران جنگ، تمام توان خود را در مسیر خدمت به مردم به کار بستند.

سید هادی صالحی، رئیس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور هم با تأکید بر آمادگی همیشگی اصناف برای تأمین کالا‌های اساسی در شرایط سخت و بحرانی، گفت: نیازمندی‌های مردم در هر شرایطی، همان‌گونه که تاکنون تأمین شده، ادامه خواهد داشت.

صالحی با اشاره به دو مؤلفه اصلی در مدیریت بحران گفت: نخست، رفتار هوشمندانه و مسئولیت‌پذیر مردم است که در تمامی شرایط، نیاز‌های خود را به درستی مدیریت می‌کنند و دوم، رفتار اصناف و بازاریان است.

وی افزود: برخلاف بسیاری از بازاریان در سایر نقاط جهان که در زمان جنگ تنها به دنبال انتفاع شخصی هستند، اصناف ما با کنار گذاشتن سودجویی، خدمت به هم‌میهن و همشهری خود را در اولویت قرار دادند.

در پایان این مراسم، از تعدادی از اصناف و رؤسای اتحادیه‌هایی که در دوران جنگ نقش مؤثری در پشتیبانی از مردم و جبهه داشتند، تجلیل شد.