استاندار خراسان رضوی، در نشست شورای برنامه‌ریزی استان، بر ضرورت بازچرخانی آب، انتقال آب از خارج حوزه و مقابله با پدیده فرونشست زمین تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،غلامحسین مظفری در جلسه شورای برنامه‌ریزی خراسان رضوی، مدیریت منابع آبی را از اولویت‌های اصلی دانست و گفت: بازچرخانی آب از طریق استفاده از پساب تصفیه‌شده در بخش کشاورزی و اختصاص منابع آب شیرین برای مصارف شرب، در دستور کار قرار دارد.

استاندار خراسان رضوی همچنین انتقال آب از خارج حوزه به مشهد را از مهم‌ترین اقدامات برشمرد و تصریح کرد: این موضوع موافقان و مخالفانی دارد، اما با توجه به جمعیت بالای مشهد و حجم قابل توجه مصرف آب، انتقال آب از خارج حوزه اجتناب‌ناپذیر است.

مظفری در ادامه با اشاره به بند «پ» ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم توسعه و تغییر رویکرد نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی وزارت کشور، گفت: یکی از محور‌های این قانون، واگذاری اختیارات بیشتر به استان‌هاست تا بتوانند منابع درآمدی خود را تأمین و هزینه‌هایشان را مدیریت کنند که ما نیز با این رویکرد موافق هستیم.

وی با اشاره به فرمایشات رهبر شهید بر ضرورت واگذاری واقعی اختیارات به استان‌ها تاکید کرد وگفت: گاهی اختیارات به‌صورت اسمی واگذار می‌شود، اما در عمل اتفاقی نمی‌افتد؛ زیرا که برخی بدنه‌های وزارتخانه‌ها با واگذاری اختیارات موافق نیستند. امیدواریم با عملیاتی شدن این بند از برنامه هفتم، گام‌های مؤثری در ارتقای خدمات‌رسانی به مردم استان‌ها برداشته شود.

استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به ضرورت تناسب اعتبارات استان با ظرفیت‌ها و شاخص‌های جمعیتی و جغرافیایی، گفت: بر اساس شاخص‌هایی از جمله جمعیت و مساحت که از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام شده، سرانه استان مشخص می‌شود، اما خراسان رضوی از این سرانه‌ها سهم کمتری دارد.

مظفری همچنین خواستار ایفای نقش اقتصادی بیشتر شرکت‌های بزرگ فعال در استان شد و افزود: با این شرکت‌ها مکاتبه و پیگیری کرده‌ایم و تأکید داریم که حساب‌های بانکی، گردش مالی، اشتغال‌زایی، جذب نیروی متخصص و پرداخت مالیات آنها باید در داخل استان باشد.

وی تصریح کرد: منصفانه نیست شرکت‌های بزرگ از منابع و ظرفیت‌های خراسان رضوی استفاده کنند، اما سود حاصل از فعالیت آنها به مردم استان نرسد و درآمدشان در مناطق دیگری محاسبه شود.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به تأثیر نظام درآمد و هزینه در تخصیص اعتبارات استانی تأکید کرد: مطالبه ما این است که شرکت‌های بزرگ فعال در استان، بدون استثنا و بهانه، حساب‌ها و گردش مالی خود را در خراسان رضوی متمرکز کنند تا سهم استان از درآمد‌های حاصل از فعالیت این مجموعه‌ها نیز به‌درستی محاسبه شود.

بررسی وضعیت فرونشست زمین در خراسان رضوی

در بخش دیگری از این نشست، رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور، ضمن بررسی وضعیت اطلاعات مکانی استان، از ابعاد و پیامدهای پدیده فرونشست زمین در خراسان رضوی خبر داد.

اسکندر صیدایی با تأکید بر ضرورت پیگیری این مسئله، اعلام کرد، مقرر شده است کارگروهی برای رصد مستمر فرونشست زمین و ارائه راهکارهای عملیاتی برای مقابله با این چالش تشکیل شود.



