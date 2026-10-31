معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور از تمدید مهلت ثبت‌نام و اصلاحات مربوط به دفترچه راهنمای آزمون مقطع دکتری نیمه‌متمرکز سال ۱۴۰۶ در تمام دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی و دانشگاه آزاد اسلامی تا جمعه ۱۵ آبان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دکتر عبدالرضا سیاره با اعلام اینکه تاکنون بیش از ۹۵ هزار متقاضی در این آزمون ثبت نام کرده‌اند، گفت: ثبت نام در آزمون دکتری تخصصی از ۳ آبان‌ماه آغاز شده که تا به امروز ۹ آبان ادامه دارد و مهلت ثبت‌نام تا جمعه ۱۵ آبان تمدید شده است.

معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور گفت: برای متقاضیانی که تاکنون موفق به ثبت‌نام نشده‌اند، ترتیبی اتخاذ شده است که پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و اطلاعیه اصلاحات و نیز فراهم نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز، بتوانند تا روز جمعه ۱۵ آبان ماه به درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی sanjesh.org مراجعه و ثبت نام کنند.

وی تأکید کرد: ثبت‌نام متقاضیان فقط زمانی تکمیل شده است که در انتهای مراحل ثبت نام شماره پرونده ۶ رقمی و کد پیگیری ۱۶ رقمی دریافت کنند و لازم است هر متقاضی یک نسخه پرینت از تقاضانامه ثبت نام خود، تهیه و تا اعلام نتایج نهایی نزد خود نگهداری کند.

سیاره یادآور شد: متقاضیانی که تاکنون در این آزمون ثبت نام کرده و کدپیگیری دریافت کرده‌اند نیز درصورت لزوم، صرفاً تا روز جمعه ۱۵ آبان می‌توانند برای ویرایش اطلاعات ثبت نامی خود اقدام کنند.

آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه‌متمرکز سال ۱۴۰۶ در صبح جمعه ۱۶ بهمن برگزار خواهد شد.