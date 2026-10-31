به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، کاشت بذر آنغوزه با حضور بهره برداران و دامداران و با هدف اصلاح و احیای مراتع در محدوده‌ طرح مرتعداری بیژدانه شهر ایزدخواست آباده اجرا شد.

کارشناس ناظر ، طرح‌های مرتعداری، آموزش‌های تئوری و عملی را به بهره برداران ارائه و سپس با نظارت، بذرکاری با بذر گیاه دارویی آنغوزه را در محدوده مصوب طرح اجرا کردند.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار گرفت.