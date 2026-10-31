یادواره شهدای دانش‌آموز استان ایلام، به‌ویژه مهدیس حمیدی و محمدحسام مهدیان، و یاد تنها معلم شهید جنگ رمضان، سوسن محمدزاده، با حضور دانش‌آموزان و فرهنگیان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ این آیین به مناسبت هفته بسیج دانش‌آموزی و با حضور اقشار مختلف مردم، به‌ویژه دانش‌آموزان و فرهنگیان، در ایلام برگزار شد و در آن، یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز استان گرامی داشته شد.

در این مراسم، از شهید مهدیس حمیدی و شهید محمدحسام مهدیان، دو دانش‌آموزی که یازدهم اسفندماه سال گذشته در سرابله به شهادت رسیدند، یاد شد و نام آنان به‌عنوان نمادی از نسل دانش‌آموز جان‌فدا زنده نگه داشته شد.

همچنین یاد شهید سوسن محمدزاده، تنها معلم شهید جنگ رمضان در استان ایلام، گرامی داشته شد؛ معلمی که یازدهم اسفندماه سال گذشته همراه پسرش محمدحسام و خواهرزاده‌اش مهدیس حمیدی در حمله ناجوانمردانه آمریکا و اسرائیل جنایتکار در سرابله به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

این یادواره فرصتی برای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل دانش‌آموز و تجدید عهد با آرمان‌های شهدا بود.