رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان فارس با آغاز مرحله حضوری و راستی‌آزمایی طرح سرشماری «ثبتی‌مبنا»، اعلام کرد: در این مرحله ۱۱۱ هزار خانوار استان مورد بررسی قرار می‌گیرند تا نتایج دقیق این آمار، مبنای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و اجتماعی آینده شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان فارس با آغاز مرحله حضوری و راستی‌آزمایی طرح سرشماری «ثبتی‌مبنا»، اعلام کرد که در این مرحله ۱۱۱ هزار خانوار استان مورد بررسی قرار می‌گیرند تا نتایج دقیق این آمار، مبنای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و اجتماعی آینده شود.

محسن پاپری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فارس، با اشاره به تغییر رویکرد کشور از سرشماری سنتی به شیوه «ثبتی‌مبنا»، اظهار داشت : از سال ۱۴۰۳، اطلاعات جمعیت و امکانات کشور از طریق داده‌های ۳۰ دستگاه اجرایی جمع‌آوری می‌شود.

وی افزود : بر اساس این داده‌ها، جمعیت ساکن در استان فارس ۵ میلیون و ۲۸۰ هزار نفر برآورد شده است که اکنون برای راستی‌آزمایی، طرح حضوری از اول آبان‌ماه آغاز شده و تا پایان ماه ادامه خواهد داشت.

پاپری با اشاره به وسعت استان فارس و رتبه نخست آن در تهیه نقشه‌های به‌روز شهری و روستایی، گفت: در این مرحله، اطلاعات حدود ۷۰ درصد از خانوار‌ها در مناطق شهری و ۳۰ درصد در مناطق روستایی بررسی می‌شود.

وی با توضیح چگونگی اجرای طرح افزود: ۲۷۰ مأمور آمارگیر با لباس و کارت شناسایی معتبر، از ساعت ۸ صبح تا ۵ عصر و حتی در ساعات طولانی‌تر برای دسترسی به خانوار‌هایی که در ساعات اولیه حضور نداشته‌اند، به منازل مراجعه می‌کنند. این مأموران حدود ۷۰ پرسش را در حوزه‌های خانوار، نوع مسکن، اشتغال و ترکیب جمعیت مطرح می‌کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فارس در پایان تأکید کرد : نتایج این سرشماری، مبنای اصلی برنامه‌ریزی‌ها در حوزه‌های اقتصادی، مسکن، اشتغال و خدمات‌دهی خواهد بود.

وی همچنین یادآور شد شهروندان برای احراز هویت مأموران یا طرح پرسش‌های خود می‌توانند با شماره‌های ۴۰۰۲۰۰۰۰ و ۴۰۰۲۱۰۰۰ تماس بگیرند.