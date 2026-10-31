به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، الوند میزبان مسابقات آمادگی جسمانی ویژه افراد توان یاب است.

در این رویداد بیش از بیست ورزشکار توان یاب در ورزشگاه بعثت الوند با هم رقابت کردند.

همایش ملی شوی سواره کشور در تاکستان

در این همایش پنجاه سوارکار از استان‌های زنجان، تهران، گلستان، همدان، قم و تاکستان قدرت و مهارت اسب‌های خود را به نمایش گذاشتند.

پذیرایی بانوان فوتسالیست گلبرگ تاکستان از نماینده اصفهان

نماینده استان درهفته سوم لیگ برتر فردا میزبان پالایش نفت خواهد بود.

این دیدار از ساعت ۱۱ فردا در سالن امام خمینی تاکستان برگزار خواهد شد.

تیم گلبرگ در گروه اول لیگ برتر فوتسال بانوان قرار دارد.