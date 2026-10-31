هياتي اقتصادي از کشور زيمبابوه با هدف بررسي ظرفيت ‌ها و زمينه ‌هاي همکاري مشترک در حوزه معدن و صنايع معدني از معدن طلاي تفتان سیستان و بلوچستان بازديد کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، ظرفیت‌ معدنی شهرستان تفتان همواره مورد علاقه سرمایه گذاران داخلی و خارجی بوده است از این روی یک هیأت اقتصادی از کشور آفریقایی زیمبابوه با سفر به این شهرستان توسعه همکاری‌ اقتصادی و سرمایه‌گذاری مشترک با ایران را مورد پیشنهاد و تبادل نظر قرار دادند؛ موضوعی که می‌تواند زمینه‌ گسترش تعامل بخش خصوصی و شناسایی فرصت‌های جدید تجاری را نیز فراهم کند.