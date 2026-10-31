وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ضرورت توسعه فناوری های نوین، شفافیت و مقابله با فساد گفت: بهره‌گیری از هوش مصنوعی زمان رسیدگی به شکایات در تأمین اجتماعی را کاهش داده و نظارت هوشمند، پشتوانه‌ای مطمئن برای صیانت از حقوق کارگران و بازنشستگان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ احمد میدری امروز شنبه ۹ آبان در همایش روز ملی بازرس که با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، سرپرست سازمان تأمین اجتماعی، معاونان وزیر، مشاور وزیر و رئیس مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی این وزارتخانه و در محل سازمان تامین اجتماعی برگزار شد بر بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و اصلاح فرایند‌های اقتصادی به عنوان دو محور اصلی پیشگیری از فساد تاکید کرد.

وی از کاهش زمان رسیدگی به درخواست‌ها و شکایات در سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از فن آوری‌های نوین خبر داد و با اشاره به ضرورت تقویت نظارت و شفافیت در مجموعه‌های تابعه وزارتخانه گفت: ظرفیت‌های مهمی برای ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد وجود دارد که باید از آنها به‌درستی استفاده کنیم.

وزیر کار با اشاره به همبستگی اجتماعی و همراهی مردم در شرایط جنگی گفت: شرایط دشوار کشور، ظرفیت‌های تازه‌ای در جامعه ایجاد کرده و پایبندی مردم به قواعد و منافع ملی و مشارکت آنان در گزارش‌دهی تخلفات، زمینه‌های ارزشمندی برای تقویت سلامت اداری فراهم کرده است. نظام اداری نیز باید با بهره‌گیری از این ظرفیت اجتماعی، برای بهبود وضعیت مردم و مدیریت شرایط دشوار تلاش کند.

فن آوری‌های نوین؛ ابزاری برای تسریع نظارت و رسیدگی به شکایات مردمی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تحول فناوری را یکی از مهم‌ترین ابزار‌های ارتقای شفافیت دانست و گفت: در دو سال گذشته هوش مصنوعی معادلات را تغییر داده و باید از این فناوری برای ارزیابی سریع‌تر و دقیق‌تر عملکرد‌ها استفاده کنیم.

وی با اشاره به استفاده از ابزار‌های هوش مصنوعی در سازمان تأمین اجتماعی افزود: این سامانه درخواست‌ها و پرسش‌های مردم را دریافت و به واحد‌های مرتبط ارجاع می‌دهد. پیش از این، ارجاع شکایات به‌صورت دستی و توسط نیروی انسانی انجام می‌شد، اما با هوشمندسازی این فرایند، ضمن کاهش خطاها، زمان رسیدگی کاهش یافته است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اصلاح فرایند فروش محصولات شرکت‌ها را از دیگر راهکار‌های مهم مقابله با فساد دانست و گفت: فروش کالا و محصولات یکی از فرایند‌هایی است که در دستگاه‌های دولتی می‌تواند در معرض فساد قرار گیرد. به همین دلیل، بخشنامه‌ها و اقدامات متعددی برای عرضه محصولات شرکت‌ها در بورس کالا انجام داده‌ایم. همچنین محصولات با قیمت شفاف در بورس کالا عرضه و مابه‌التفاوت قیمت به حساب سازمان حمایت واریز شود تا حمایت از گروه‌های هدف، انجام گیرد.

وی افزود: در چارچوب برنامه هفتم توسعه، واگذاری برخی شرکت‌ها در دستور کار قرار دارد، اما شیوه مزایده‌های پاکتی می‌تواند زمینه بروز فساد را فراهم کند.

میدری با اشاره به پیگیری جایگزینی مزایده‌های پاکتی با حراج رقابتی گفت: حدود یک سال و نیم است که اجرای این روش را دنبال می‌کنیم و امیدواریم به‌زودی امکان عملیاتی شدن آن فراهم شود. در این شیوه، پیشنهاد قیمت‌ها به‌صورت آشکار و رقابتی اعلام می‌شود و واگذاری به بالاترین پیشنهاد صورت می‌گیرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های روز در نظام نظارتی کشور گفت: با پیگیری عرضه محصولات شرکت‌ها در بورس کالا و استفاده از ابزار‌های نوین فناوری می‌توان به نتایج مؤثرتری در زمینه شفافیت و مقابله با فساد دست یافت.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که مجموعه وزارتخانه و بازرسان بتوانند با انجام اصلاحات لازم، امانت‌دار حقوق کارگران و بازنشستگان باشند.