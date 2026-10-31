به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت خوزستان گفت: به مناسبت شهادت دخت نبی گرامی اسلام (ص) پیکر پاک ۶ شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس با حضور مردم بصیر و انقلابی در شهر‌های مختلف استان خوزستان تشییع و به خاک سپرده می‌شوند.

سردار میر عبدالرضا مراد حاجتی با اشاره به اینکه برنامه محوری تشییع شهیدان گرانقدر از محل حوزه علمیه امام خمینی اهواز به سمت محل برگزاری مراسم باشکوه عزاداری شهادت بی بی دو عالم حضرت فاطمه الزهرا (س) در شهرستان کارون در روز شهادت این بانوی دو سرا برگزار می‌شود، ادامه داد: پیکر پاک شهیدان گرانقدر در کوی رمضان، پارک محله‌ای پردیس و سازمان جهاد کشاورزی استان در اهواز، پایگاه هوانیروز ارتش در مسجدسلیمان، دانشگاه پیام نور سوسنگرد و شهرستان شوش به خاک سپرده خواهند شد.

وی تصریح کرد: پیکر‌های مطهر این لاله‌های سفرکرده پس از ورود به خوزستان و انجام تشریفات نظامی توسط یگان‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران، در سطح استان و شهرستان‌های مختلف تشییع می‌شوند تا خوزستان بار دیگر عطر و بوی فرهنگ ایثار و مقاومت به خود بگیرد.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت خوزستان بیان کرد: حضور پر خیر و برکت این شهدای خوشنام باید در این مقطع از زمان، مثل یک رزمایش بزرگ، سیلی محکمی بر گوش دشمنانی باشد که لحظه به لحظه مترصد فرصت برای ضربه زدن به کشور هستند.