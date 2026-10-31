با موافقت فدراسیون بسکتبال و پیگیری‌های هیئت استان و شهرستان، مهاباد میزبانی مرحله نخست رقابت‌های لیگ بسکتبال نوجوانان کشور (گروه A) را بر عهده گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، جامعه ورزش مهاباد این روز‌ها میزبان یک رویداد مهم کشوری است. بر اساس اعلام اداره ورزش و جوانان مهاباد، با پیگیری‌های مستمر هیئت بسکتبال مهاباد و موافقت رسمی فدراسیون بسکتبال، میزبانی مرحله نخست مسابقات لیگ بسکتبال نوجوانان کشور در گروه A به این شهرستان واگذار شد.

این رقابت‌ها از تاریخ ۱۳ تا ۱۷ آبان‌ماه امسال با حضور مدعیان این رده سنی به میزبانی مهاباد برگزار خواهد شد. در این مرحله از مسابقات، تیم‌های «خانه بسکتبال مهاباد»، «خانه بسکتبال قزوین»، به همراه تیم‌های «شکلی» و «اسپاد» از تهران به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

دیدار‌های این گروه قرار است در سالن سرپوشیده ۲ هزار نفری مهاباد برگزار شود و علاقه‌مندان به ورزش توپی و بسکتبال می‌توانند از نزدیک شاهد رقابت‌های جذاب آینده‌سازان بسکتبال کشور باشند.