به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی محمد اسلامی گفت: موضوع پدافند غیرعامل در سال‌های گذشته آن‌گونه که باید مورد توجه برخی دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه شهرداری‌ها و مجموعه‌های خدمات‌رسان قرار نداشت، اما با توجه به شرایط کشور، تحولات اخیر و ضرورت آمادگی در برابر حوادث و تهدیدات مختلف، تدوین سندی جامع برای شناخت دقیق نقاط قوت و ضعف دستگاه‌ها به یکی از ضرورت‌های اساسی تبدیل شده است.

وی افزود: قرچک از معدود شهرستان‌های استان تهران است که مطالعات و تدوین سند جامع پدافند غیرعامل را به انجام رسانده و با ابلاغ این سند به دستگاه‌های اجرایی، اقدامات لازم برای تقویت زیرساخت‌ها، کاهش نقاط آسیب‌پذیر و ارتقای آمادگی مجموعه‌ها در برابر حوادث احتمالی با جدیت دنبال می‌شود.