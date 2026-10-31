به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ این روزنامه نوشت: این رقم تقریباً سه برابر سود شرکت‌های تولیدکننده و پالایشگر نفت در آمریکا در مدت مشابه سال ۲۰۲۵ است، همچنین این رقم برآوردی محتاطانه است و بر پایه عملکرد بیش از ۵۰ شرکت بزرگ نفت و گاز آمریکا، که بیشترشان تولیدکننده یا پالایشگرند، در ۶ ماه آوریل تا سپتامبر به دست آمده است.

سود ماه مارس، نخستین ماه جنگ و ماه اکتبر در آن لحاظ نشده است. این شرکت‌ها در مدت مشابه سال ۲۰۲۵ در مجموع کمتر از ۴۷ میلیارد دلار سود به دست آورده بودند. در آن دوره دشوار، نفت ارزان‌تر بود و شرکت‌ها با نخستین پیامد‌های جنگ تجاری ترامپ دست‌وپنجه نرم می‌کردند. بر اساس تحلیل آزمایشگاه راهکار‌های اقلیمی دانشگاه براون، آمریکایی‌ها از ۲۸ فوریه یعنی آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، تا این هفته ۱۴۷ میلیارد دلار بیشتر برای بنزین و گازوئیل هزینه کرده‌اند. این رقم برای هر خانوار بیش از ۱۱۰۰ دلار است.

این رسانه آمریکایی با اشاره به سهم پالایشگران و تولیدکنندگان از این سود گزارش داد: پالایشگران آمریکایی به‌طور ویژه سود برده‌اند، زیرا پالایشگاه‌های غرب آسیا و روسیه در جریان درگیری‌ها آسیب جدی دیده‌اند و حاشیه سود پالایشگاه‌های فعال به شدت بالا رفته است و سود تولیدکنندگان نیز افزایش یافته، اما به طور کلی از سطح سال ۲۰۲۲ پایین‌تر است.

میانگین قیمت نفت آمریکا از آوریل تا سپتامبر امسال حدود ۹۰ دلار در هر بشکه بود، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال ۲۰۲۲ حدود ۱۰۰ دلار بود.

اکسون‌موبیل و شورون روز جمعه بالاترین سود فصل سوم خود را در چند سال اخیر اعلام کردند. سود اکسون بیش از دو برابر و سود شورون تقریباً سه برابر شد. نیل هانسن، مدیر مالی اکسون گفت: ما قطعاً می‌پذیریم که قیمت‌های بالاتر سوخت بر خانواده‌ها و کسب‌وکار‌ها فشار می‌آورد، اما در این شرایط و در این نوع کسب‌وکار نمی‌توان با سرمایه‌گذاری، یک‌شبه از این وضعیت خارج شد. تصمیم‌هایی که امروز اهمیت دارند، سال‌ها پیش گرفته شده‌اند.

این روزنامه در ادامه آورده است: بسیاری از شرکت‌ها به جای سرمایه‌گذاری برای تولید نفت بیشتر یا گسترش ظرفیت پالایش، بدهی‌هایشان را می‌پردازند و پول نقد مازاد را ذخیره می‌کنند. سود فصل سوم شرکت پالایشی والرو انرژی بیش از ۶ برابر شده است. هومر بولار مدیر مالی این شرکت به تحلیلگران وال‌استریت گفت: قرار نیست فقط به این علت که پول نقد زیادی داریم، رویکردمان را در سرمایه‌گذاری تغییر دهیم. او افزود: به مرور زمان تمام پول نقد مازادی که انباشته می‌کنیم در نهایت به سمت مالکانمان هدایت خواهد شد. به نوشته نیویورک‌تایمز، این کار معمولاً با افزایش سود سهام یا بازخرید سهام شرکت انجام می‌شود. بخش زیادی از نفت پالایشگران آمریکایی از طریق خط لوله تحویل می‌شود و همین آنها را از هزینه‌های سرسام‌آور حمل دریایی مصون نگه داشته است.

نیویورک‌تایمز در پایان با اشاره به سود شرکت‌های اروپایی نوشت: شرکت‌های بزرگ اروپایی نیز سود‌های کلانی اعلام کرده‌اند. سود فصل سوم شل با بیش از دو برابر افزایش به ۱۲.۰۶ میلیارد دلار رسید که بخشی از آن به سودآوری بالای پالایش مربوط است. سود توتال‌انرژی فرانسه نیز بیش از دو برابر شد و به ۸.۲۶ میلیارد دلار رسید.