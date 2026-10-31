به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، این طرح امروز در صد و نود و ششمین جلسه علنی شورای شهر مشهد این طرح ۲ فوریتی شامل؛ خرید ۱۰۰ دستگاه اتوبوس تک کابین ۱۲ متری و ۱۶ دستگاه اتوبوس ۲ کابین ۱۸ متری بررسی شد با ۱۳ رای موافق از ۱۵ عضو حاضر در جلسه مصوب شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد گفت: در مشهد هزار و ۷۰۰ دستگاه اتوبوس فعال است و نیاز این کلانشهر تامین هزار دستگاه اتوبوس دیگر است.

پوریا محمدیان یزدی افزود: در این دوره مدیریت شهری ۴۱۰ دستگاه اتوبوس به ناوگان مشهد افزوده شد.

وی اضافه کرد: در راستای تحقق قرارداد‌های سابق؛ در یک سال گذشته ۶۳ دستگاه اتوبوس تک کابین و ۳۰ دستگاه اتوبوس ۲ کابین از شرکتی که اکنون قرار است قرارداد خرید ۱۱۶ دستگاه اتوبوس با آن منعقد شود، تحویل گرفته‌ایم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد ادامه داد: با انعقاد قرارداد جدید؛ اتوبوس‌ها در کوتاه‌ترین زمان وارد ناوگان خواهد شد و در نخستین مرحله واریز پول؛ ۷۵ دستگاه اتوبوس تحویل می‌شود.

محمدهادی محمدی‌مقدم معاون اقتصادی شهردار نیز گفت: پارسال قیمت خرید هر دستگاه اتوبوس ۱۱.۵ میلیارد تومان بوده، اما امسال این نرخ به ۳۳ میلیارد تومان رسیده است و تاخیر در خرید اتوبوس به نفع شهر نیست.