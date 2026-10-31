دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان بخش خلیفان با برگزاری مانوری تخصصی، توان عملیاتی، سرعت عمل و میزان آمادگی خود را برای مواجهه با حوادث و شرایط بحرانی به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، امروز زنگ آمادگی در بخش خلیفان به صدا درآمد و دستگاه‌های امدادی، انتظامی و خدمات‌رسان این منطقه در قالب یک مانور میدانی، توان خود را برای مواجهه با روز‌های بحران و حوادث احتمالی محک زدند.

بر اساس این گزارش، خلیفان امروز میزبان مانور بزرگ امداد و نجات بود؛ تمرینی مهم و حیاتی که به منظور ارتقای ضریب ایمنی، هماهنگی بین‌بخشی و ارزیابی سرعت عمل دستگاه‌های خدمات‌رسان به اجرا در آمد.

در این مانور، میزان آمادگی تجهیزات و نیروی انسانی دستگاه‌های مختلف زیر ذره‌بین ارزیابی قرار گرفت تا هماهنگی میان نهاد‌های امدادی در سناریو‌های بحرانی تمرین شود. یکی از آتش‌نشانان حاضر در مانور در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما بر اهمیت این تمرین‌ها در کاهش خطا‌های انسانی حوادث واقعی تأکید کرد.

حسن خامسی، فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید دلگداز خلیفان، نیز در حاشیه این مانور با اشاره به اهمیت هم‌افزایی نهاد‌های امدادی و بسیج در مواقع بحران اظهار داشت: حضور به‌موقع و هماهنگ نیرو‌های مردمی و نظامی در کنار سایر نهاد‌های خدمات‌رسان، پشتوانه‌ای مطمئن برای مدیریت بحران‌ها و تأمین آرامش منطقه به شمار می‌رود.

در این رزمایش ۷ تیم تخصصی متشکل از نیرو‌های خدماتی، امدادی و عملیاتی با تمام توان و تجهیزات کامل وارد میدان شدند و سناریو‌های از‌پیش‌تعیین‌شده بحران را با موفقیت اجرا کردند. امدادگران شرکت‌کننده نیز در مصاحبه‌های کوتاهی از آمادگی کامل خود برای خدمت‌رسانی به مردم در شرایط سخت خبر دادند.