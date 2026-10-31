به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ خسرو پیرهادی، با اشاره به آمادگی نانوایی‌های شهرستان برای فعالیت در شرایط بحرانی گفت: در نشست وبیناری ستاد رزمایش آمادگی نانوایی‌ها، آخرین وضعیت تأمین نان و امکان فعالیت واحدهای نانوایی در شرایط اضطراری بررسی شد.

وی افزود: از مجموع ۲۱۴ واحد نانوایی فعال در آبادان، تاکنون ۴۵ واحد به موتور برق مجهز شده‌اند.

فرماندار ویژه آبادان ادامه داد: این واحدها در صورت قطعی احتمالی برق، می‌توانند با استفاده از موتور برق به فعالیت خود ادامه دهند و نان مورد نیاز شهروندان را تأمین کنند.