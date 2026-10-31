با گذشت ماه‌ها از آسفالت محور دره‌شهر-پلدختر، نبود خط‌کشی و علائم ایمنی، این مسیر پرتردد را به مطالبه جدی رانندگان تبدیل کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «بینش خاصی» مدیر اداره راه و شهرسازی دره‌شهر، می‌گوید: پیمانکار طرح هنوز روند آسفالت را در این مسیر تکمیل نکرده و قاعدتاً با گذشت بیش از هفت ماه از آسفالت، می‌بایست اقدامات اولیه برای ایمن‌سازی تا تکمیل کامل آسفالت انجام می‌شد.

طرح چهاربانده شدن محور دره‌شهر به پلدختر با هدف بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای و حذف نقاط حادثه‌خیز اجرا شده، اما نبود خط‌کشی مناسب به‌ویژه در شب، تشخیص مسیر را برای رانندگان دشوار کرده است.

رانندگان این مسیر پرتردد از مسئولان خواسته‌اند پیش از وقوع حادثه، با خط‌کشی استاندارد و نصب علائم راهنمایی، ایمن‌سازی این محور را در دستور کار قرار دهند.

این موضوع به مطالبه جدی مردم تبدیل شده و آنان خواستار تعیین تکلیف مسیری هستند که حجم زیادی از ترافیک جاده‌ای را به خود اختصاص داده است.