استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اقدامات انجام‌ شده در حوزه پدافند غیر عامل و مدیریت شرایط جنگی از تامین کالاهای اساسی بدون بروز کمبود در استان خبر داد و بر ضرورت تقویت زیرساخت ‌های درمانی، ایجاد ذخایر دارو و تجهیزات پزشکی و آمادگی دستگاه‌ های اجرایی برای شرایط بحرانی و فصل زمستان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،بهرام سرمست در جلسه وبیناری شورای پدافند غیر عامل که با حضور معاون وزیر کشور و رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور برگزار شد با اشاره به موقعیت ویژه آذربایجان شرقی اظهار کرد: با توجه به اهمیت راهبردی استان تلاش شده است دستورالعمل‌های پدافند غیر عامل در مرحله اجرا به درستی پیاده سازی شود و رصد و پایش مستمر و نظارت دقیق بر صنایع پرخطر، بیمارستان‌ها و زیرساخت‌ها در دستور کار قرار گیرد.

استاندار آذربایجان شرقی تشکیل کمیته اطلاع رسانی و امنیت روانی را از دیگر اقدامات مکمل در این زمینه دانست و گفت: این کمیته در کنار سازوکار اعلام وضعیت پدافندی نقش مهمی در مدیریت اطلاع رسانی و آرامش روانی جامعه ایفا کرد.

سرمست با اشاره به اقدامات استان در حوزه تامین کالا‌های اساسی و مواد اولیه صنایع تصریح کرد: با استفاده از اختیارات تفویض شده و به ویژه مصوبات شورای تامین، تسهیل امور گمرکی و مرزی و تامین اقلام مورد نیاز در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: با وجود اینکه آذربایجان شرقی در جریان جنگ تحمیلی سوم چهارمین استان پذیرنده مسافر بود و جمعیت استان حدود ۴۰ درصد افزایش یافت اجازه ندادیم کوچکترین کمبودی در تامین کالا‌های اساسی ایجاد شود.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره تسهیل ترخیص کالا در جنگ ۱۲ روزه گفت: در دومین روز جنگ و در جریان بازدید از گمرکات استان طی ۴۸ ساعت ۱۳ هزار تن کالای اساسی ترخیص شد.

وی با بیان اینکه روند ذخیره سازی محصولات راهبردی و کالا‌های اساسی در استان به خوبی پیش می‌رود خاطرنشان کرد:در زمینه ذخیره سازی گندم نیز تا پایان سال مشکلی نخواهیم داشت.

سرمست از همراهی نیرو‌های نظامی، انتظامی و امنیتی در کنار مردم قدردانی کرد و گفت: این نیرو‌ها انصافاً پای کار بودند و در کنار مردم نقش موثری در مدیریت شرایط ایفا کردند.

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه با تاکید بر ضرورت تقویت اختیارات استان‌ها در تامین اقلام راهبردی سلامت محور اظهار کرد:متاسفانه تفویض اختیار مورد نیاز به دانشگاه علوم پزشکی و معاونت غذا و دارو از سوی وزارت بهداشت انجام نشده است.

وی افزود: ایجاد ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات پزشکی در منطقه شمال غرب ضروری است تا این ذخایر علاوه بر آذربایجان شرقی امکان پشتیبانی از استان‌های همجوار را نیز داشته باشند.

سرمست تسریع در بهره برداری از راهگذر ارس را از دیگر الزامات پدافند غیر عامل دانست و گفت:برای آماده سازی مسیر‌های جایگزین حمل و نقل جاده‌ای نیازمند تسریع در بهره برداری از این راهگذر هستیم.

وی همچنین انتقال آب ارس به تبریز و شهر‌های مسیر را یکی از اقدامات مهم در حوزه پدافند غیر عامل عنوان کرد و بر ضرورت نوسازی و مقاوم سازی مراکز درمانی فرسوده استان، تکمیل زیرساخت‌های درمانی از جمله بیمارستان ۱۵۰۰ تختخوابی و تجهیز بیمارستان جامع سرطان تاکید کرد.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به ضرورت تسهیل اجرای طرح‌های زیرساختی و درمانی خاطرنشان کرد: انتظار داریم در زمینه انعقاد تفاهم نامه‌ها نیز اختیارات لازم به استان‌ها تفویض شود تا روند اجرای طرح‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود.

سرمست با اشاره به ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای فصل زمستان گفت: برنامه‌ریزی‌ها و پیش بینی‌های لازم برای ایام سرد سال باید از سوی نهاد‌های مربوطه، به ویژه شرکت گاز و سازمان هواشناسی، انجام شود تا در فصل زمستان با کمبودی مواجه نشویم.

وی همچنین بر ضرورت تدوین سناریو‌های عملیاتی برای شرایط مختلف تاکید کرد و افزود: باید برای وضعیت‌های احتمالی، پیش بینی‌های لازم صورت گیرد تا دستگاه‌ها در زمان بروز شرایط خاص، آمادگی و هماهنگی کافی داشته باشند.

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر لزوم تسهیل خدمات رسانی به شهروندان، خواستار تسریع در صدور و تحویل کارت‌های سوخت درخواستی شد تا این کارت‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دست متقاضیان برسد.