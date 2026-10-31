در نشست شورای پدافند غیرعامل استان یزد، بر اجرای طرح‌های پدافندی متناسب با شرایط بومی، تقویت تاب‌آوری و مشارکت مردم تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نشست شورای پدافند غیرعامل استان با حضور دستگاه‌های عضو و به‌صورت ارتباط ویدئوکنفرانسی با شورای پدافند غیرعامل کشور برگزار شد.

دهستانی، جانشین پدافند غیرعامل استان یزد، در این نشست گفت: استانداران در ارتباط با شورای پدافند غیرعامل کشور، اقدامات و برنامه‌های استان‌های خود را تشریح کردند و کارگروه‌های تخصصی نیز گزارش عملکرد و برنامه‌های خود را ارائه دادند.

وی با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی در حوزه پدافند غیرعامل افزود: پدافند غیرعامل با محوریت مردم، محله‌محوری و آگاهی‌بخشی باید در بطن جامعه نهادینه شود.

دهستانی با بیان اینکه صاحبان صنایع نیز اصول پدافند غیرعامل را به‌خوبی رعایت کرده‌اند، بر ضرورت تداوم این رویکرد در بخش‌های مختلف تأکید کرد.

جانشین پدافند غیرعامل استان همچنین از تأکید این نشست بر اجرای طرح‌های آب‌شناسان، سلامی و باقری متناسب با شرایط و ویژگی‌های بومی هر استان خبر داد.

وی در ادامه گفت: در این نشست از استان یزد به‌دلیل برگزاری نخستین نمایشگاه «یزد پایدار، تاب‌آوری و امنیت» و همچنین برگزاری نخستین یادواره شهدای پدافند غیرعامل کشور قدردانی شد.