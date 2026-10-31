در حالی که فصل برداشت سیب در بسیاری از مناطق آذربایجان‌غربی به پایان رسیده و دسترنج باغداران ماه‌ها در سایه بلاتکلیفی و دلال‌بازی کنار جاده‌ها خاک خورده است، سرانجام خرید حمایتی سیب صنعتی با نرخ ۱۷ هزار تومان برای هر کیلوگرم از فردا کلید می‌خورد؛ حمایتی که فعالان این حوزه آن را بسیار دیرهنگام می‌دانند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، قصه پرغصه سیب‌های صنعتی در آذربایجان‌غربی امسال نیز با چاشنی تأخیر و بلاتکلیفی رقم خورد. در شرایطی که برداشت سیب در برخی از مناطق استان به اتمام رسیده، پس از چندین هفته کش‌وقوس و سرگردانی باغداران، طرح خرید حمایتی سیب صنعتی از فردا آغاز می‌شود. به گفته مدیر تعاون روستایی آذربایجان‌غربی، نرخ خرید هر کیلوگرم سیب صنعتی ۱۷ هزار تومان تعیین شده است.

بعد از حدود یک ماه دوباره سراغ سیب‌های صنعتی رفتیم؛ محصولاتی که در چرخه بلاتکلیفی، همچنان کنار جاده‌ها نرخ‌گذاری می‌شوند و در زیر آفتاب و باران خاک می‌خورند.

باغداران می‌گویند این سناریوی تکراری و بلاتکلیفی‌های هرساله در فصل برداشت، کام تولیدکنندگان قطب اول سیب کشور را تلخ کرده است.

آذربایجان‌غربی با تولید سالانه بیش از یک میلیون تن سیب، قطب اصلی تولید این محصول در کشور به شمار می‌رود که از این میزان، سهم سیب‌های صنعتی (زیردرختی) بیش از ۳۰۰ هزار تن است؛ حجمی چشمگیر که مدیریت صحیح آن نیازمند تصمیم‌گیری‌های به‌موقع و پیشگیرانه است.