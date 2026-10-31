به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، حجت‌الاسلام زاهدی‌زاده، با اشاره به فراخوان حمایت از طرح‌های «تربیت پژوهشگر» در مدارس تخصصی استان خراسان رضوی، اظهار کرد: هدف اصلی از این فراخوان، ایجاد بستری علمی برای پرورش پژوهشگران تراز اول در حوزه علوم اسلامی است.

وی با بیان اینکه این فراخوان حدود یک ماه پیش خطاب به تمامی مراکز و مدارس تخصصی استان صادر شده است، ابراز کرد: فرصت‌های حمایتی این طرح به‌ویژه برای طلاب سطوح عالی و در قالب دوره‌های تخصصی طراحی شده است تا زمینه پرورش و توانمندسازی پژوهشگران علوم اسلامی فراهم شود.

مسئول اداره ترویج و زیرساخت پژوهش حوزه علمیه خراسان با دعوت از مراکز و مدارس تخصصی برای مشارکت در این طرح، خاطرنشان کرد: از این مراکز درخواست شده است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های خود، طرح‌های پیشنهادی‌شان را در زمینه تربیت پژوهشگر تدوین و برای دریافت حمایت‌های این اداره ارسال کنند.

حجت‌الاسلام زاهدی‌زاده با اشاره به ابعاد حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در این فراخوان، افزود: حمایت‌های این اداره شامل پشتیبانی‌های مادی و معنوی لازم برای ترویج و تثبیت زیرساخت‌های پژوهشی خواهد بود تا فرایند تبدیل شدن طلاب به پژوهشگران صاحب‌نظر، با استاندارد‌های لازم همراه شود.

وی تأکید کرد: این فراخوان با هدف ارتقای سطح کیفی فعالیت‌های پژوهشی در مدارس تخصصی و همسو با نیاز‌های علمی حوزه‌های علمیه در استان خراسان رضوی تدوین شده است.