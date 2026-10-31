مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان از بهره برداری بهسازی و آسفالت مسیر روستایی کلاجان سادات به جاده قدیم گرگان با اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد تومان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ عادل مصدقی در مراسم بهره برداری از این مسیر به مناسبت هفته پدافند غیرعامل با حضور امان زاده نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس، نصیبی فرماندار و حسینی مدیرکل پدافند غیرعامل استان و سایر مسوولان استانی و شهرستانی در گفت و گویی خبری اظهارداشت: این پروژه که شامل آسفالت و زیرسازی به طول یک کیلومتر از این محور استراتژیک می‌شود، با هدف ارتقای سطح ایمنی و کاهش آسیب‌های ناشی از تردد در جاده‌های فرعی اجرا شده است.

مصدقی افزود: این اقدام در قالب برنامه‌های توسعه‌ای سال جاری و با هدف بهبود دسترسی ساکنان منطقه به شبکه اصلی جاده‌ای صورت گرفته و انتظار می‌رود با اتمام این پروژه، کیفیت تردد و امنیت جاده در این بخش به‌طور چشمگیری افزایش یابد.