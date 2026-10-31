از ۱۳ تا ۱۵ آبان، مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، هنری، رسانه‌ای و نمایشی با محوریت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در شهرستان میناب برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، استاندار هرمزگان گفت: این رویداد سه‌روزه با مشارکت دستگاه‌های فرهنگی و هنری ملی و استانی و با حضور هنرمندان، اهالی رسانه و اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود تا ابعاد حادثه مدرسه شجره طیبه میناب و پیام ایستادگی مردم این شهرستان در سطح ملی و بین‌المللی بازتاب یابد.

محمد آشوری در نشست ملی هماهنگی برنامه‌های میناب با تأکید بر ضرورت مشارکت همه ارکان حکمرانی در برگزاری این رویداد گفت: حادثه میناب به یک موضوع ملی و بین‌المللی تبدیل شده و می‌تواند نقطه آغاز تحولی فرهنگی و تمدنی باشد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مردمی و فرهنگی کشور افزود: هدف از شکل‌گیری این مجموعه، ایجاد بستری برای همکاری حاکمیت، نهاد‌های مدنی و مردم است تا با هم‌افزایی و مشارکت جمعی، ابعاد این واقعه و پیام آن به‌درستی تبیین شود.

استاندار هرمزگان گفت: همه دستگاه‌ها و مجموعه‌های مسئول باید دست به دست هم دهند تا این رویداد به نمادی از همبستگی ملی و نمایش ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی مردم ایران تبدیل شود.

مشاور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز در این نشست با اشاره به اهمیت ۱۳ آبان در تقویم ملی کشور گفت: برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در میناب با دو رویکرد ملی و بین‌المللی و با محوریت فعالیت‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای دنبال می‌شود.

عارف‌نیا افزود: تلاش می‌کنیم با مشارکت جمعی، رویدادی اثرگذار و ماندگار برای روایت این حادثه رقم بزنیم.

مشاور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به برنامه‌ریزی برای اعزام امکانات فرهنگی سیار به میناب گفت: تماشاخانه سیار، سینمای سیار و کتابخانه سیار از جمله ظرفیت‌هایی است که برای اجرای برنامه‌های سه‌روزه پیش‌بینی شده است.

وی افزود: کودکان، نوجوانان، دانش‌آموزان، جوانان و دیگر اقشار جامعه مخاطبان این برنامه‌ها هستند و هنرمندان استانی و ملی نیز در اجرای رویداد مشارکت خواهند داشت.

جانباز، معاون حوزه هنری کشور نیز از تولید آثار مختلف موسیقی و تجسمی با موضوع حادثه میناب خبر داد و گفت: هنرمندان کشور در قالب آثار موسیقی و هنری به این موضوع پرداخته‌اند و نمایشگاه نقاشی نیز با مشارکت حدود ۴۰ هنرمند نقاش معاصر برگزار شده است.

وی افزود: در حوزه موسیقی نیز آثار متعددی با موضوع دانش‌آموزان شهید میناب تولید و منتشر شده که با استقبال مخاطبان همراه بوده است.

محسن رئیسی، مدیرکل صداوسیمای مرکز خلیج فارس نیز با تشریح اقدامات رسانه ملی برای بازتاب ابعاد حادثه مدرسه شجره طیبه گفت: مجموعه‌ای از برنامه‌های نمایشی و مستند با موضوع دانش‌آموزان شهید میناب تولید شده و برخی از این آثار برای پخش از شبکه‌های سراسری آماده شده‌اند.

وی با اشاره به تولید یک مجموعه نمایشی با محوریت حادثه مدرسه شجره طیبه افزود: مراحل ارزیابی این مجموعه در حال انجام است و پس از طی مراحل نهایی، از شبکه‌های تلویزیونی پخش خواهد شد.

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مدیرکل صداوسیمای مرکز خلیج فارس همچنین از ظرفیت رسانه‌ای این مرکز برای انعکاس بین‌المللی ابعاد حادثه خبر داد و گفت: در جریان تحولات اخیر، حضور گروه‌هایی از خبرنگاران خارجی در منطقه و انعکاس روایت مظلومیت دانش‌آموزان میناب، بخشی از اقدامات رسانه‌ای انجام‌شده بوده است.

رئیسی با اشاره به برگزاری برنامه ویژه میناب در راهپیمایی اربعین و عمود ۱۶۸ نیز تأکید کرد: صداوسیمای مرکز خلیج فارس برای پوشش رسانه‌ای منسجم و گسترده برنامه‌های نخستین سالگرد این حادثه نیز آمادگی دارد.