فرماندار پردیس از اجرای موفق سناریوهای سیلاب، اصابت پرتابه و انسداد راه‌ها در رزمایش پدافند غیرعامل خبر داد و از تجهیز شدن شهرستان به آمبولانس اختصاصی و بالگرد پشتیبانی یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا طاهرخانی در حاشیه رزمایش پدافند غیرعامل گفت: در این رزمایش، سناریوهای مرتبط با احتمال وقوع سیلاب، اصابت فرضی پرتابه در یکی از مناطق و انسداد راه‌های مواصلاتی اجرا شد و دستگاه‌های مسئول، عملیات و هماهنگی های لازم را به نمایش بگذارند.

وی افزود: عملکرد به‌موقع و همکاری دستگاه‌های متولی در اجرای این سناریوها، امکان ارزیابی شهرستان برای مقابله با شرایط بحرانی را فراهم می‌کند .

طاهرخانی با اشاره به پیگیری‌های انجام شده با حمایت دولت تهران بیان کرد: یک دستگاه آمبولانس به اورژانس و تجهیزات مورد نیاز هلال‌احمر اختصاص یافته است.

فرماندار پردیس همچنین از استقرار بالگرد به تمام صورت‌وقت در شهرستان خبر داد و گفت: پردیس تنها شهرستان استان تهران است که این بالگرد با پیگیری های انجام شده و با حضور استاندار تهران برای آن تعیین شده است. این توانایی‌ها در زمان بحران و برای پاسخگویی به نیاز به شهرستان و مناطق همجوار به کار گرفته می‌شوند .