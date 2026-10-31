به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، در بسته خبر‌های کوتاه امروز ۹ آبان ۱۴۰۵ خبر‌های زیر آمده است:

حفظ اتحاد و انسجام ملی مصداق بارز امر به معروف و نهی از منکر

امامان جمعه صومعه سرا و گوراب زرمیخ در نشست ستاد امر به معروف و نهی از منکر با اشاره به تداوم تجمعات شبانه و حضور پرشور مردم در میدان حماسه و مقاومت؛ حفظ وحدت ملی و ارتقای ارزش‌های اسلامی و اشاعه فرهنگ عفاف و حجاب را از مصادیق مهم امربه معروف و نهی از منکر دانستند.

فرماندار صومعه‌سرا و نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی هم بر نقش محوری نهاد‌های اجرایی و فرهنگی در ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر دراین شهرستان تأکید کردند.

پاسداشت شعائر الهی، راهبرد صیانت از هویت دینی و فرهنگی جامعه

امام جمعه شهرستان شفت در نشست شورای فرهنگ عمومی، با تأکید بر ضرورت پاسداشت شعائر الهی، فرهنگ عمومی را بستر ظهور باور‌ها و ارزش‌های جامعه دانست و خواستار تقویت برنامه‌های فرهنگی با رویکردی منسجم و هدفمند شد.

فرماندار شفت هم دراین نشست، تجمعات شبانه مردمی را زمینه‌ساز تقویت سرمایه اجتماعی و فرصتی ارزشمند برای تبدیل حضور خودجوش مردم به یک جریان فرهنگی منسجم و هدفمند دانست.

اردوی جهادی در روستای فرشکی خمام در قالب طرح سلام محله

به مناسبت هفته پدافند غیرعامل و در راستای ارتقای سطح سلامت عمومی، محرومیت‌زدایی و افزایش آمادگی در مناطق کم‌برخوردار، با مشارکت گروه‌های جهادی سلامت، خدمات رایگان پزشکی، دندانپزشکی، بهداشتی و درمانی، مشاوره سلامت، سنجش و کنترل فشار و قند خون به اهالی منطقه در مدرسه آیت الله طالقانی روستای «فرشکی» خمام ارائه شد.

به مناسبت هفته پدافند غیرعامل طرح واکسیناسیون دام‌ها در روستای سرابستان فومن آغاز شد.

مدیر جهاد کشاورزی فومن گفت: ۴۰۰ راس دام در ۷ روستای این شهرستان علیه بیماری‌های مختلف واکسینه می‌شوند.