رئیس اندیشکده سعدا از شبکه‌سازی ۱۹۱ اجتماع مردمی در مشهد با هدف تقویت فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و مطالبه‌گری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، حجت‌الاسلام محمدحسین راجی امروز نهم ابان در همایش طلایه داران هدایت در مشهد با اشاره به شکل‌گیری قرارگاه فاتح اظهار کرد: پس از بررسی شرایط اجتماعی کشور و با توجه به ضرورت پیشگیری از بروز ناآرامی‌ها پیشنهاد تشکیل قرارگاهی برای سامان‌دهی ظرفیت‌های تبلیغی و اجتماعی روحانیت و گروه‌های مردمی مطرح شد.

وی افزود : هدف اصلی این مجموعه استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی برای کاهش زمینه‌های شکل‌گیری فتنه و حل مسائل مردم بود.

حجت‌الاسلام راجی با بیان اینکه قرارگاه فاتح برای یک دوره ۴۰ روزه طراحی شده است افزود: عنوان این قرارگاه بر چهار محور استوار است؛ فتنه‌زدایی، آفند حقوقی و مطالبه‌گری، تبیین و حل مسئله و مواسات که هرکدام مأموریت مشخصی را دنبال می‌کنند.

راجی ادامه داد: در نخستین مرحله، ۱۴۱ اجتماع مردمی به یکدیگر متصل و برای هر اجتماع پنج رابط در حوزه‌های میدانی، مطالبه‌گری، رسانه، تبیین و مواسات تعیین شدند. این شبکه به‌تدریج توسعه یافت و اکنون ۱۹۱ اجتماع مردمی در مشهد در قالب این ساختار فعالیت می‌کنند.

مدیر اندیشکده سعدا با تشریح اقدامات انجام‌شده در بخش تبیین و فعالیت‌های فرهنگی گفت: در حوزه آموزش‌وپرورش استان، حدود ۴۵۰ مدرسه به‌عنوان مدارس نیازمند توجه ویژه شناسایی شدند که ۲۷۰ مدرسه از این تعداد در مشهد قرار دارند. برای مدیران این مدارس، مسئولان حراست و مسئولان آموزش‌وپرورش مناطق دوره‌های آموزشی برگزار شد تا در مواجهه با مسائل و چالش‌های احتمالی دانش‌آموزان، آمادگی بیشتری داشته باشند.

وی افزود: همچنین از هر یک از این مدارس دو معلم محبوب و اثرگذار شناسایی شده‌اند تا با برگزاری دوره‌های آموزشی، از ظرفیت ارتباطی و تربیتی آنان برای تعامل مؤثرتر با دانش‌آموزان استفاده شود.

حجت الاسلام راجی با اشاره به فعالیت‌های انجام‌شده در دانشگاه‌ها بیان کرد: گروهی از استادان و سخنرانان نیز به مدت ۱۷ روز، پس از نماز ظهر تا نماز مغرب، در خوابگاه‌های دانشجویی حضور یافته و با دانشجویان گفت‌وگو و مباحثه کرده‌اند.

وی تولید محتوای فرهنگی و تبیینی درباره موضوعاتی مانند مقاومت و سیره رهبران شهید را از دیگر اقدامات این مجموعه دانست و گفت: در بخش رسانه نیز دوره‌های آموزشی عکاسی، فیلم‌برداری و تدوین با تلفن همراه برای فعالان اجتماعات مردمی برگزار شده است.

رئیس اندیشکده سعدا با اشاره به ماموریت بخش مواسات و محرومیت‌زدایی تصریح کرد: تلاش شده است اجتماعات مردمی علاوه بر فعالیت‌های فرهنگی، در حل مشکلات روزمره مردم نیز نقش‌آفرینی کنند. از جمله این اقدامات می‌توان به شناسایی بدهی دارویی خانواده‌های کم‌برخوردار و پرداخت بدهی آنان و همچنین جمع‌آوری کاغذهای باطله و روزنامه‌های مردم در ازای توزیع بسته‌های معیشتی اشاره کرد.

وی ادامه داد: همچنین اجتماعات مردمی در مناطق برخوردار و کم‌برخوردار به یکدیگر متصل شده‌اند تا ظرفیت‌های مناطق مختلف برای کمک به نیازمندان مورد استفاده قرار گیرد. در مرحله بعد نیز با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی قرار است هر اجتماع مردمی مسئولیت حمایت و محرومیت‌زدایی از یک روستای محروم اطراف مشهد را برعهده بگیرد.

زنجیره‌های انسانی؛ تمرینی برای اتصال اجتماعات مردمی

حجت الاسلام راجی به شکل‌گیری زنجیره‌های انسانی و برگزاری تونل‌های پرچم در مشهد اشاره کرد و گفت: این برنامه‌ها با هدف ایجاد همبستگی اجتماعی، تقویت حضور مردم و کمک به حفظ امنیت فضاهای عمومی و دانشگاهی اجرا شده‌اند.

وی با اشاره به تجربه حوادث ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه اظهار کرد: هدف این است که از تکرار تجربه‌های گذشته جلوگیری شود و ظرفیت اجتماعات مردمی برای ایجاد فضای امن و آرام در محیط‌های دانشگاهی و شهری به کار گرفته شود.

مدیر اندیشکده راهبردی سعدا همچنین زنجیره‌های انسانی برگزارشده در مشهد را بخشی از تمرین و ارزیابی ظرفیت اجتماعات مردمی برای برنامه‌های گسترده‌تر دانست و از برنامه‌ریزی برای اتصال اجتماعات در مسیرهای مختلف شهر خبر داد.

وی افزود: در برنامه پیش‌بینی‌شده برای دی‌ماه قرار است اجتماعات مردمی از مناطق مختلف مشهد به یکدیگر متصل شوند به‌گونه‌ای که مسیرهایی از قاسم‌آباد و وکیل‌آباد تا میدان تقی‌آباد، میدان شهدا و حرم مطهر رضوی و همچنین مسیرهایی از مناطق طوس، سیدی، گلشهر، پنج‌تن و شهرک‌های شهید باهنر و شهید رجایی در این طرح مورد توجه قرار گرفته‌اند.