رئیس سازمان بهزیستی کشور در دیدار با رئیس کمیته ملی سالمندی چین، بر استفاده از تجربیات این کشور در زمینه حمایت اجتماعی از سالمندان، توسعه اقتصاد نقره‌ای و اجرای طرح بانک زمان تأکید کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ دکتر سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی ایران در حاشیه کنفرانس منطقه‌ای ۲۰۲۶ سالمندی جمعیت آسیا و اقیانوسیه در هانگژو چین، با خانم جیانگ وی رئیس کمیته ملی سالمندی چین دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، دو طرف درباره چالش‌ها و فرصت‌های ناشی از افزایش طول عمر انسان‌ها و راهکار‌های ارتقای کیفیت زندگی سالمندان تبادل نظر کردند.

حسینی با اشاره به برنامه‌ها و اقدامات جمهوری اسلامی ایران در حوزه سالمندی از جمله ایجاد محیط‌های دوستدار سالمند، تدوین قانون جامع سالمندان، آموزش مراقبان رسمی و غیررسمی، غربالگری‌های دوره‌ای و توسعه اقتصاد نقره‌ای، سرعت بالای رشد جمعیت سالمند و سالمندی چندلایه را از چالش‌های پیش‌روی کشورمان دانست.

او با اشاره به جمعیت بیش از ۲۰۰ میلیون نفری سالمندان در چین، بر علاقه‌مندی ایران به بهره‌گیری از تجربیات این کشور برای تغییر رویکرد از سالمندی مخاطره‌آمیز به سالمندی سالم تأکید کرد.

رئیس کمیته ملی سالمندی چین نیز با تشریح سیاست‌های این کشور، فرهنگ تکریم سالمندان و اهمیت جایگاه خانواده را از مبانی حمایت اجتماعی در چین برشمرد و گفت: ارتقای رفاه سالمندان، استفاده از ظرفیت آنان در اقتصاد نقره‌ای، به‌کارگیری فناوری‌های نوین برای مدیریت هوشمند سالمندی و مناسب‌سازی فضا‌های شهری و اجتماعی از محور‌های برنامه‌های چین در این حوزه است.

یکی از محور‌های مهم این دیدار، بررسی تجربه چین در اجرای طرح «بانک زمان» بود؛ طرحی که در آن افراد با ارائه خدمات داوطلبانه به سالمندان، اعتبار زمانی دریافت می‌کنند تا در آینده از خدمات مشابه بهره‌مند شوند. در این گفت‌و‌گو، چگونگی تأمین پایداری طرح و معادل‌سازی خدمات مورد بحث قرار گرفت و بر استفاده از تجربیات چین برای تقویت اجرای این الگو در ایران تأکید شد.

جیانگ وی همچنین با اشاره به تصویب قانون حمایت از سالمندان در چین در سال ۱۹۹۶ میلادی گفت: این قانون موضوعاتی از جمله سلامت، بیمه، نظام بازنشستگی، مشارکت اجتماعی سالمندان و مناسب‌سازی محیط‌های شهری و روستایی را پوشش می‌دهد.

به گفته جیانگ وی، این قانون طی سه دهه گذشته سه بار بازبینی و به‌روزرسانی شده و ۳۷ دستگاه و نهاد مرتبط در چارچوب کمیته ملی سالمندی چین برای اجرای اهداف آن همکاری می‌کنند.