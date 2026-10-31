همزمان با بزرگداشت شهید حسین فهمیده، جمعی از دانش‌آموزان و نوجوانان یزدی، بر ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و علم‌آموزی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، یاد و خاطره شهید حسین فهمیده، نوجوان ۱۳ ساله دوران دفاع مقدس، در مراسمی با حضور دانش‌آموزان و نوجوانان در یکی از مدارس استان یزد گرامی داشته شد.

سردار دلیری، فرمانده انتظامی استان یزد، در این مراسم با اشاره به جایگاه والای شهید حسین فهمیده گفت: این نوجوان ۱۳ ساله با ایثار و فداکاری خود در دوران جنگ تحمیلی، به الگویی ماندگار از مقاومت و شجاعت تبدیل شد.

وی همچنین با اشاره به حضور پرشور مردم در خیابان‌ها و میادین افزود: حضور ارزشمند مردم، پشتوانه‌ای قوی برای رزمندگان در جبهه‌های حق علیه باطل است.

در ادامه این مراسم، از فرزندان شهدای مدافع حرم، وطن و سلامت نیز قدردانی شد.

حجت‌الاسلام اسماعیلی، مسئول عقیدتی و سیاسی انتظامی استان یزد، نیز با اشاره به مسئولیت نسل نوجوان در قبال آینده کشور گفت: مهم‌ترین خواسته شهدا و امام از دانش‌آموزان، تلاش و کوشش، علم‌آموزی و کسب دانش برای ساختن آینده‌ای روشن و بیمه کردن کشور است.

این مراسم با هدف زنده نگه داشتن یاد شهدا و تبیین فرهنگ ایثار، مقاومت و مسئولیت‌پذیری در میان نسل نوجوان برگزار شد.