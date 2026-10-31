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فضای مجازی صداوسیمای مرکز آبادان از علاقهمندان برای شرکت در پویش ملی «همکلاسی من، قهرمان من» با هدف روایت خاطرات و آرزوهای شهدای دانشآموز دعوت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ فضای مجازی صداوسیمای مرکز آبادان ، از علاقهمندان برای حضور در پویش ملی «همکلاسی من، قهرمان من» دعوت کرد.
این پویش با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای دانشآموز و بازخوانی خاطرات دوران مدرسه، رفاقتها و آرزوهای آنان برگزار میشود.
علاقهمندان میتوانند آثار خود را در قالب پوستر، کلیپ، استوری و پادکست تهیه و از هشتم تا دوازدهم آبانماه از طریق پیامرسانهای بله، سروش و ایتا به شناسه iranema_tv ارسال کنند.
این پویش در آستانه ۱۳ آبان، روز دانشآموز و هفته بسیج دانشآموزی برگزار میشود.