فضای مجازی صداوسیمای مرکز آبادان از علاقه‌مندان برای شرکت در پویش ملی «هم‌کلاسی من، قهرمان من» با هدف روایت خاطرات و آرزوهای شهدای دانش‌آموز دعوت کرد.

دعوت فضای مجازی صداوسیمای مرکز آبادان برای شرکت در پویش «هم‌کلاسی من، قهرمان من»

دعوت فضای مجازی صداوسیمای مرکز آبادان برای شرکت در پویش «هم‌کلاسی من، قهرمان من»

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ فضای مجازی صداوسیمای مرکز آبادان ، از علاقه‌مندان برای حضور در پویش ملی «هم‌کلاسی من، قهرمان من» دعوت کرد.

این پویش با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و بازخوانی خاطرات دوران مدرسه، رفاقت‌ها و آرزوهای آنان برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در قالب پوستر، کلیپ، استوری و پادکست تهیه و از هشتم تا دوازدهم آبان‌ماه از طریق پیام‌رسان‌های بله، سروش و ایتا به شناسه iranema_tv ارسال کنند.

این پویش در آستانه ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز و هفته بسیج دانش‌آموزی برگزار می‌شود.