زمانبندی برگزاری لیگ‌های کاراته وان و مسابقات قهرمانی کشور با توجه به اعلام فرایند عضویت در تیم رده‌های پایه، اعلام شد.

زمان برگزاری لیگ‌های کاراته وان ایران و مسابقات قهرمانی کشور

زمان برگزاری لیگ‌های کاراته وان ایران و مسابقات قهرمانی کشور

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، با توجه به اعلام فرایند عضویت در تیم‌های رده‌های سنی پایه، لیگ کاراته وان ایران در رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و زیر ۲۱ سال در سه مرحله، مسابقات قهرمانی کشور سهمیه‌ای و سپس رقابت‌های برترین برترین‌ها برگزار می‌شود.

نخستین مرحله لیگ کاراته وان ایران ۱۲ تا ۱۶ آذر در بخش پسران و ۱۷ تا ۲۱ آذر در بخش دختران برگزار می‌شود و ثبت نام این مسابقات از ۱۳ آبان آغاز می‌شود.

دومین مرحله لیگ کاراته وان ۸ تا ۱۲ بهمن در بخش پسران و ۱۳ تا ۱۷ بهمن در بخش دختران برگزار خواهد شد.

رقابت‌های قهرمانی کشور سهمیه‌ای نیز ۱۷ تا ۱۹ فروردین در بخش پسران و ۲۰ تا ۲۲ فروردین ۱۴۰۶ در بخش دختران برگزار می‌گردد.

سومین مرحله از رقابت‌های لیگ کاراته وان نیز ۱۰ تا ۱۴ اردیبهشت در بخش پسران و ۱۵ تا ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۶ در بخش دختران پیگیری می‌شود.

همچنین رقابت‌های برترین برترین‌های پسران ۲۴ و ۲۵ اردیبهشت و در بخش دختران نیز ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت برگزار خواهد شد.