در نشست مشترک هیئت سرمایه گذاری چینی با فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی هرمزگان، ظرفیت‌های تجاری و اقتصادی استان معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، سرپرست معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری هرمزگان گفت: استفاده از سرمایه گذاران چینی، انتقال تکنولوژی و فروش محصولات مطابق با نیاز بخش خصوصی بصورت تهاتر و یا شیوه‌های نوین مالی از مباحث مطرح شده در این نشست بود.

خلیل قاسمی افزود: با توجه به علاقمندی بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی مقرر شد نشست دیگری با حضور این هیئت در محل اتاق بازرگانی استان برگزار شود.

وی گفت: فعالان اقتصادی می‌توانند برای براقرای ارتباط و همچنین آشنایی با ظرفیت‌های سرمایه گذاری با شرکت‌های خارجی به وبگاه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان مراجعه کنند.

مهدی دسینه نائیب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری هرمزگان هم گفت: این مرکز به سرمایه گذاران خارجی خدمات تسهیل گری و کوتاه کردن فرآیند‌های مختلف ارائه می‌کند.

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حسن روحانی نائب رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان نیز با اشاره به ظرفیت‌های استان همچون بنادر، حمل و نقل و صنایع برای جذب سرمایه گذار اعلام آمادگی کرد.