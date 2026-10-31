به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، با آغاز مراسم افتتاحیه یادواره لاله‌های روشن در شهرستان گلوگاه، برنامه‌های ویژه یادبود شهدای دانش‌آموز در سراسر مازندران آغاز شد. این برنامه‌ها با هدف روایت حماسه ایثار و الگوپذیری نسل جدید از شجاعت شهدای دانش‌آموز، تا پایان اسفندماه ادامه خواهد داشت.

فریدون کلبادی‌نژاد، مدیرکل آموزش و پرورش مازندران، در آیین افتتاحیه این یادواره با اشاره به اهمیت بزرگداشت شهدای دانش‌آموز، اظهار داشت: امسال یادواره‌های دانش‌آموزی استان با محوریت شهدای دانش‌آموزِ میناب و تحت عنوان لاله‌های روشن از شهرستان گلوگاه آغاز شده است. این برنامه‌ها تا پایان ماه اسفند و همزمان با هفته بنیاد شهید، با اجرای برنامه‌های متنوع و شکوهی ویژه به پایان خواهند رسید.

وی افزود : در طول این دوره، روایت‌های زندگی و حماسه‌های شهدای دانش‌آموز در مدارس سراسر استان بازگو خواهد شد تا یاد آنان در دل‌ها زنده بماند.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با تأکید بر جایگاه والای شهدا، تصریح کرد: عظمت و شجاعت شهدا نشان می‌دهد که آنان سربازان واقعی این سرزمین بودند که برای حفظ هویت و پرچم ایران ایستادگی کردند. وظیفه ما این است که دانش‌آموزان عزیز از این مردانگی و شجاعت درس بگیرند.

وی در ادامه افزود: هدف ما این است که نسل جدید با الگوبرداری از این شهدای دانا و توانا، آینده‌ای بهتر و زیباتر بسازند. تربیت دانش‌آموزانی که هم در دانش و هم در ایمان پیشرو باشند، اصلی‌ترین مسئولیت ما در این مسیر است.