رئیس مرکز مدیریت بحران استان تهران از شناسایی تجهیزات و امکانات دستگاه‌های دولتی و هماهنگی میان آنها برای افزایش آمادگی در برابر مخاطرات جوی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حامد یزدی‌مهر گفت: با توجه به مخاطرات شناسایی‌شده در استان تهران، پیشگیرانه در حوزه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران باید در اولویت باشد. رزمایش‌ها نیزبا هدف اجرای پیش‌بینی از بحران و ارتقای سطح آمادگی دستگاه‌ها می‌شود.

وی افزود: در این زمینه تجهیزات و امکانات بخش دولتی و ویژه استان شناسایی شده تا در زمان حوادث و سوانح، با هم افزایی دستگاه ها، خدمات رسانی مناسب به مردم انجام شود.

مدیریت بحرانی تهران با اشاره به پیش بینی هواشناسی درباره احتمال وقوع پدیده‌های جوی، گفت: تمهیدات لازم در رئیس هیئت‌ها و ستاد‌های مدیران و فرماندهان عملیات پاسخ به بحران پیش بینی شده است.