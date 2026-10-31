مردم جنوب غرب خوزستان در دویست‌وچهل‌وپنجمین شب حضور در خیابان‌ها، بر حفظ انسجام ملی و مشارکت همه اقشار جامعه در ساخت آینده کشور تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ تجمعات شبانه مردم در شهرهای جنوب غرب خوزستان در دویست‌وچهل‌وپنجمین شب نیز ادامه یافت.

حاضران در این تجمعات با تأکید بر حفظ همبستگی و انسجام ملی، آن را از عوامل مهم پایداری و تقویت کشور دانستند و بر ضرورت مشارکت اقشار مختلف جامعه در ساخت آینده ایران تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان همچنین با حضور در میدان‌ها و خیابان‌ها، بر تداوم همراهی و همبستگی اجتماعی تأکید کردند.