ماهی؛ غذای سالم و سرشار از مواد مغذی که طرفداران پر و پا قرصی دارد و در عین حال، هنوز هم برخی افراد به دلیل وجود تیغ، بوی خاص یا طعم و مزه متفاوت آن، تمایلی به مصرف این ماده غذایی ارزشمند ندارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ گاهی تنها یک تغییر ساده در شیوه طبخ، انتخاب چاشنی‌های مناسب و استفاده از ترکیب‌های متنوع طعم‌دهنده کافی است تا ماهی از یک غذای کمتر محبوب به یکی از انتخاب‌های جذاب سفره خانواده تبدیل شود.

ماهی از منابع ارزشمند پروتئین به شمار می‌رود و به دلیل برخورداری از اسید‌های چرب مفید امگا ۳، ویتامین‌ها و مواد معدنی، جایگاه مهمی در یک برنامه غذایی سالم دارد. مصرف منظم آن می‌تواند به تأمین نیاز‌های تغذیه‌ای بدن کمک کند و بخشی از الگوی غذایی متعادل خانواده باشد.