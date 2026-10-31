دهمین دوره طرح فرهنگی «دوست شهید» در مدرسه شهید پیران شهرستان ساوه با هدف ایجاد پیوند معنوی میان دانش‌آموزان و شهدا و ترویج سبک زندگی اصیل اسلامی آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیر آموزشگاه شهید پیران در مراسم افتتاحیه پنجمین دوره از این طرح، با اشاره به هدف اصلی این برنامه گفت: در قالب این طرح، هر دانش‌آموز یک شهید را به عنوان «دوست شهید» خود برمی‌گزیند و در طول سال تحصیلی با ویژگی‌های اخلاقی، منش و سبک زندگی وی آشنا می‌شود.

وی افزود: جهت تسهیل این فرآیند و ایجاد آشنایی عمیق‌تر، تمامی موارد از جمله تصاویر، پیکسل و زندگی‌نامه شهدا انتخاب‌شده در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد تا میزان مانوس شدن آنها با فرهنگ شهادت افزایش یابد.

مدیر این آموزشگاه با اشاره به دستاورد‌های این برنامه در سال‌های گذشته اظهار داشت: آثار تربیتی و اخلاقی حاصل از اجرای این طرح طی پنج سال گذشته، با تایید خانواده‌های دانش‌آموزان، نشان‌دهنده تاثیرگذاری مثبت این برنامه بر رفتار و عملکرد دانش‌آموزان بوده است.

شایان ذکر است که این طرح در مدرسه شهید پیران ساوه، همزمان با گرامیداشت یاد شهیدی که نام این مدرسه به افتخار ایشان بر آن مزین است، طی پنج سال گذشته با برنامه‌های متنوع فرهنگی اجرا شده است.