دویست و چهل و چهارمین شب اجتماع مردمی در ایلام، همزمان با سالروز شهادت حسین فهمیده، به صحنه تجدید عهد نوجوانان و جوانان با مکتب جان‌فدایی تبدیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ اجتماع شبانه مردم ایلام به شب ۲۴۴ رسید؛ همزمان با هشتم آبان، سالروز شهادت حسین فهمیده، نوجوان ۱۳ ساله‌ای که در سال ۱۳۵۹ در برابر تجاوز دشمن بعثی به شهادت رسید و امام خمینی (ره) او را الگویی برای جامعه معرفی کرد.

بیش از ۴۵ سال از آن روز گذشته، اما مکتب جان‌فدایی در میان نوجوانان و جوانان ادامه دارد؛ از تلاش علمی و خدمت جهادی تا عرصه‌های فرهنگی و دفاع از میهن. نام‌هایی چون علی لندی و آرمان علی‌وردی، جلوه‌های تازه‌ای از همان روحیه‌اند.

این شب‌ها، بسیاری از خانواده‌ها همراه با فرزندان نوجوان و جوان خود در اجتماعات شبانه حاضر می‌شوند؛ حضوری که به گفته آنان، پاسخی به پیام رهبر انقلاب است که خود را با جوانان برای ساختن آینده هم‌عهد دانستند.