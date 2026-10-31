معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه با لبیک به پیام هدایت‌بخش رهبر معظم انقلاب، اعلام کرد: پیام هدایت‌بخش قائد روشن بین را فرمانی راهبردی و واجبی عینی دانسته و با تمام توان، لبیک هدفمند، منضبط و تمدن‌ساز پژوهشگران و اندیش ورزان حوزه‌های علمیه را به محضر جنابعالی اعلام می‌داریم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه در لبیک‌نامه‌ای به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی اعلام کرد: پیام جامع، حکیمانه و راهبردی حضرت‌عالی به جامعه نخبگانی، دانشوران و مدال‌آوران میادین افتخار، که مشحون از عطر توسل به ساحت قدسی حضرت صدیقة طاهره (سلام‌الله‌علیها) و انباشته از نگاه تمدنی به مقوله‌ی اقتدار ملی بود، در کالبد نهاد‌های علمی کشور و به‌ویژه حوزه‌های علمیه انگیزه‌ای مضاعف دمید.

متن این پیام به این شرح است:

بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیمِ

«یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَات» مجادله ۱۱

محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدّظلّه العالی)

سلام علیکم و رحمت الله و برکاته

پیام جامع، حکیمانه و راهبردی حضرت‌عالی به جامعه نخبگانی، دانشوران و مدال‌آوران میادین افتخار، که مشحون از عطر توسل به ساحت قدسی حضرت صدیقة طاهره (سلام‌الله‌علیها) و انباشته از نگاه تمدنی به مقوله‌ی اقتدار ملی بود، در کالبد نهاد‌های علمی کشور و به‌ویژه حوزه‌های علمیه، انگیزه‌ای مضاعف دمید.

فراخوان عمیق و تاریخی آن ولیّ امر فرزانه مبنی بر لزوم تحقق «خیزش علمیِ عمیق و شتابان» در ذیل فراراهبرد «العِلْمُ سُلطان» و تبیین جغرافیای نوین نخبگی در عصر رقابت‌های سهمگین تمدنی، در حقیقت منشور بازتعریف رسالت مرجعیت علمی جهان اسلام و گذر از مرز‌های دانشِ مألوف به سوی افق‌گشایی‌های بنیادین در هماوردی با انحصارطلبی فکری و فناورانه‌ی غرب است.

معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه، ضمن تعظیم در برابر ارواح طیبه‌ی شهدای جهاد علمی و روح مطهر رهبر حکیم و شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای (أعلی‌الله مقامه‌الشّریف) که سنگ‌بنای حرکت بالنده‌ی تولید علم و ادبیات «حوزه‌ی پیشرو و سرآمد» را استوار فرمودند به نمایندگی از صف و ستاد پژوهشگران، اساتید، مجتهدان و فرهیختگان حوزوی، پیام هدایت‌بخش آن قائد روشن‌بین را فرمانی راهبردی و واجبی عینی دانسته و با تمام توان، لبیک هدفمند، منضبط و تمدن‌ساز پژوهشگران و اندیشورزان حوزه‌های علمیه را به محضر جنابعالی اعلام می‌دارد.

این معاونت با استناد به مبانی اصیل اجتهادی و بر پایه‌ی رهنمود‌های ابلاغی حضرت‌عالی در باب ارتقای علوم انسانی و علوم پایه، منظومه اقدامات و تکالیف نوین خویش را در پیوند وثیق با «بیانیه‌ی گام دوم انقلاب اسلامی» و مأموریت‌های «حوزه‌ی پیشرو و سرآمد» در محور‌های پنج‌گانه‌ی ذیل سامان‌دهی و تعهد می‌نماید:

۱. مرزشکنی نظری و نظام‌سازی در امتداد حکمت اسلامی

علوم انسانی و اسلامی مغزافزار تمدن نوین اسلامی و ستون فقرات «ایران قوی» است. پژوهشگاه‌ها، فقیهان نوپژوه و اصحاب حکمت و کلام اسلامی در حوزه‌های علمیه متعهد می‌شوند با اتکا به روش‌شناسی اجتهاد جواهری و پویا، دوشادوش توسعه‌ی علوم پایه، عبور از وضعیت کنونی را شتاب بخشیده و با تمرکز بر «مرزشکنی نظری»، پایه‌های معرفتی علوم انسانی را بر بنیان‌های عقلانیت وحیانی مستقر سازند. پژوهشگران حوزه‌های علمیه مأموریت قطعی خود می‌دانند که در پاسخ به مسائل مستحدثة تمدنی، نظریه‌پردازی را از ساحت مباحث کلی علم به مرحله‌ی «نظام‌سازی کاربردی» برسانند.

۲. طراحی الگو‌های نظامات اجتماعی و حکمرانی نوین

چالش‌های ناشی از مواجهه با مسائل پیچیده‌ی جهان مدرن، نیازمند نظام‌سازی در ساحات اقتصاد، حقوق، قضا، تربیت، خانواده و مدیریت جامعه است. نهاد پژوهش حوزه‌های علمیه تلاش خواهد کرد با سامان‌دهی مجدد درختواره‌ی دانش‌ها و گروه‌های علمی-پژوهشی، اولویت کاری خود را بر «تدوین بسته‌ی راهکار‌های فقهی-معرفتی برای نظامات حکمرانی نوین» متمرکز نموده و همچنین خود را شریک فکری و بازوی حل‌مسئله‌ی دستگاه‌های سیاست‌گذار نظام اسلامی دانسته و بستر‌های مشارکت مستقیم خرد جمعی نخبگان حوزوی را در تصمیم‌گیری‌های کلان و گره‌گشایی‌های تقنینی و ساختاری تمهید نماید.

۳. پیشگامی در ساحت علوم شناختی، رسانه و هوش مصنوعی

در روزگار تهاجم همه‌جانبه به اذهان و در عصر جنگ‌های ادراکی و فناورانه، مرزداری از حریم تفکر، عقیده و باور جامعه، نیازمند ورود شجاعانه به ساحات نوپدید علمی است. حوزه‌های علمیه با درک عمیق از پیوستگی هوش مصنوعی، فناوری‌های نوین و علوم شناختی با فلسفه‌ی ذهن، معرفت‌شناسی و اخلاق زیستی، زنجیره‌ای از مطالعات تطبیقی و بنیادی را پایه‌ریزی خواهند نمود، تا علاوه بر خنثی‌سازی راهبرد‌های بیگانگان در بلعیدن اذهان نخبگان و مسخ هویت ملی، چارچوب‌های اخلاقی و حِکمیِ بومیِ این علوم پیشرفته را برای تمدن آینده تولید و تبیین نمایند.

۴. احیای سرمایة اجتماعی نخبگی و هم‌افزایی با جامعة دانشگاهی

در لبیک به نگاه وسیع حضرتعالی نسبت به وسعت دایرة نخبگی و شکر عملی این نعمت خدادادی، معاونت پژوهش بر پیوند ناگسستنی «حوزه و دانشگاه» تأکید می‌ورزد. ما بر این باوریم که «خیزش علمی شتابان» بدون درهم‌تنیدگی عمیق میان علوم انسانی، علوم پایه و سایر علوم ممکن نیست. پژوهش حوزوی، ارتقای انگیزه، هویت‌بخشی مؤمنانه و ایجاد امنیت فکری و روانی برای نخبگان علوم مهندسی، تجربی و انسانی را وظیفه‌ی خویش دانسته و برنامه ریزی عملیاتی برای حفظ و رشد این سرمایه‌های گران‌سنگ، همگام با جهاد تبیین و مبارزه با ناامیدسازی ساختگیِ جبهة استکبار، وظیفه خود میداند.

۵. خیزش جهت نیل به مرجعیت علمی جهان اسلام

حوزه‌های علمیه خود را برای بازیابی جایگاه تاریخی پیشتازی در علوم و احیای سنت تمدنی شیعه در تبادل بین‌المللی دانش آماده ساخته‌اند. با تدوین متون، مقالات و آثار پژوهشی به زبان‌های زنده‌ی دنیا و در تعامل هدفمند با کانون‌های اندیشه در جهان اسلام و محیط‌های علمی بین‌المللی، گام‌های سنجیده‌ای برای تبدیل زبان فارسی و معارف اصیل اسلامی به یکی از ارکان مرجعیت فکری و علمی جهان برداشته خواهد شد تا زمینه برای استقرار تمدن نوین اسلامی– ایرانی و تحقق آرمان‌های امامین انقلاب هموار گردد.

رهبر عزیز.

جهادگران عرصه پژوهش در حوزه‌های مقدسه علمیه، بار امانت علمی را که با نثار خون پاک دانشمندان و فداییان ولایت آبیاری شده است، با وضو و تقوای الهی بر دوش کشیده و هم‌پیمان با نخبگان دانشگاهی و جوانان سرافراز این مرز و بوم، مجاهدت در سنگر قلم و فکر را تا تحقق نصاب‌های عالیِ «ایران مقتدر» و نیل به صبح ظهور حضرت بقیةالله‌الاعظم (ارواحنا لتراب مقدمه الفداء) با عزمی استوار ادامه خواهند داد.

«وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَی اللَّهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُون» / توبه ۱۰۵

معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه