در پی هشدار سطح نارنجی هواشناسی،امشب ۹ آبان ۱۴۰۵ برای برخی از مناطق استان بارش پراکنده باران و گاهی رعد و برق خواهیم داشت.

کبری غفوری نژاد افزود: با تقویت فعالیت سامانه بارشی،برای آسمان لرستان ،فردا یکشنبه ۱۰ آبان و روز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ بارش باران، رعدوبرق، وزش باد شدید، صاعقه، تگرگ و در مناطق کوهستانی و گردنه ها رگبار برف پیش بینی می شود.