هشدار نارنجی بارندگی از فردا ۱۰ آبان ۱۴۰۵ در لرستان
کارشناس هواشناسی لرستان برای آسمان استان از فردا یکشنبه ۱۰ آبان تا روز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ ،هشدار نارنجی بارش باران، رعد و برق ،صاعقه و وزش باد شدید صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛کارشناس اداره کل هواشناسی استان لرستان گفت:در پی هشدار سطح نارنجی هواشناسی،امشب ۹ آبان ۱۴۰۵ برای برخی از مناطق استان بارش پراکنده باران و گاهی رعد و برق خواهیم داشت.
کبری غفوری نژاد افزود: با تقویت فعالیت سامانه بارشی،برای آسمان لرستان ،فردا یکشنبه ۱۰ آبان و روز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ بارش باران، رعدوبرق، وزش باد شدید، صاعقه، تگرگ و در مناطق کوهستانی و گردنه ها رگبار برف پیش بینی می شود.
کارشناس هواشناسی لرستان بیان کرد: ایجاد رواناب، آبگرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیلها، بالا آمدن سطح آب رودخانهها از پیامدهای فعالیت این سامانه بارشی در استان لرستان است.