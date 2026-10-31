اختتامیه پویش سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان زرندیه برگزار شد

معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی ساوه از آموزش بیش از هزار دانش‌آموز شهرستان زرندیه در پویش سلامت دهان و دندان خبر داد و گفت: هدف این پویش افزایش سواد سلامت و نهادینه‌سازی رفتار‌های پیشگیرانه است.