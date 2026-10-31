اختتامیه پویش سلامت دهان و دندان دانشآموزان زرندیه برگزار شد
معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی ساوه از آموزش بیش از هزار دانشآموز شهرستان زرندیه در پویش سلامت دهان و دندان خبر داد و گفت: هدف این پویش افزایش سواد سلامت و نهادینهسازی رفتارهای پیشگیرانه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اختتامیه پویش سلامت دهان و دندان در میان دانشآموزان شهرستان زرندیه برگزار شد. هدف اصلی این پویش افزایش سواد سلامت دهان و دندان در میان اقشار مختلف جامعه و نهادینهسازی رفتارهای پیشگیرانه در زمینه بهداشت دهان است. این پویش با شعار «دو دوتا یادت نره؛ دوبار مسواک، هر بار دو دقیقه» اجرا شد. دکتر نعمتالله عزیزی، معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی ساوه، اظهار داشت: در این پویش حدود هزار دانشآموز در سطح شهرستان زرندیه تحت آموزش قرار گرفتند. وی افزود: در طول هفته در مدارس حضور پیدا میکنیم و آموزشهای لازم را ارائه میدهیم. گاهی کلینیک سیار نیز مستقر است و دندانپزشکان در آموزش دانشآموزان مشارکت دارند. تا این لحظه بیش از هزار نفر در شهرستان زرندیه تحت آموزش قرار گرفتهاند.