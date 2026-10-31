در آیینی با حضور مردم و مسئولان شهرستان برخوار اصفهان، از فرید شریعت‌زاده، قهرمان مسابقات وزنه‌برداری پیشکسوتان جهان، در شاپورآباد استقبال شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرید شریعت زاده شهردار شاپور آباد گفت: مسابقات وزنه‌برداری پیشکسوتان آسیا با حضور نمایندگان ۱۷ کشور، در شهر اسلام‌آباد پاکستان برگزار شد.

وی افزود: این دوره از رقابت‌ها به دلیل تلفیق با مسابقات جهانی و اپن جهان از سطح بالای شرکت‌کنندگان و کیفیت فنی مطلوب برخوردار بود.

شریعت زاده گفت: با تلاش و پشتکار و به لطف دعای خیر مردم، توانستیم به جایگاهی که برای آن تلاش کرده بودیم دست پیدا کنیم و این افتخار را برای مردم شریف کشور به ارمغان بیاوریم.

قهرمان مسابقات وزنه برداری پیشکسوتان جهان گفت: در این مسابقات ورزشکارانی با ۸۵ سال سن حضور داشتند که موفق به ثبت رکورد‌هایی همچون ۴۰ و ۵۰ کیلوگرم در حرکت یک‌ضرب شدند و بدون تردید، همین حضور و تلاش، افتخاری بزرگ برای خود ورزشکار، خانواده او و جامعه‌ای است که به آن تعلق دارد.